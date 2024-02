Cantante Susana Baca se encuentra en terapia intensiva

“Susanita tiene achaques del tiempo y enfermedades nuevas e insospechadas”, comentó Pereira. “Tenemos la fe y la esperanza de que pasaremos este difícil momento y seguiremos siendo lo que siempre hemos sido: un sentimiento vivo como el que ustedes nos dejan sentir y cómo ha sido esta emoción en nuestra historia”.

La intérprete, compositora e investigadora de la canción negra tradicional de la costa de Perú fue exministra de Cultura durante el gobierno del presidente Ollanta Humala (2011-2016). Su producción discográfica incluye 29 discos personales y está presente en más de 200 compilaciones discográficas.

Baca, de 79 años, escribió el miércoles en su cuenta oficial de Instagram que había pasado casi 40 días aislada en un hospital. “He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien. Entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mí, pero esto, aun así, no me quita la ilusión de este día para celebrarlo con todos, de abrazarlos, de hacer que el amor y la amistad, esa fortaleza secreta que tenemos los humanos para no sentirnos tan casi nada, esté cerca”, indicó, sin mencionar la dolencia que padece.

En agosto, la cantante se presentó en Lima como invitada en un concierto de la mexicana Natalia Lafourcade, en el cual dedicó Hasta la raíz a las 49 víctimas civiles de las protestas contra la presidenta peruana Dina Boluarte.

