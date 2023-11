Anahí hospitalizada tras concierto de RBD en Sao Paulo

“Quiero darle las gracias a cada uno de ellos, mis cuatro hermanos, ellos saben que no han sido días fáciles. Estoy con mucho dolor, me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen”, expresó la cantante al público antes de retirarse, según reportó el portal de noticias mexicano nmas.com.

La integrante del grupo fue trasladada a un hospital de Sao Paulo, donde se encuentra recibiendo tratamiento médico. Aún se desconoce su estado.

En días anteriores, Anahí se había quejado de malestares como fiebre, dolor de cabeza y dolores de hueso, pero no quiso cancelar su actuación.

Asimismo, otra integrante de RBD, Dulce María, informó el lunes pasado que está enferma.