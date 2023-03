Karol G lidera la lista Billboard 200 con álbum en español

Mañana Será Bonito solo incluye un fragmento en inglés en la canción Kármica, en la cual Sean Paul es artista invitado. La producción alcanzó 94.000 unidades, lo que equivale a álbumes en Estados Unidos, según Luminate.

Parte del impulso del disco fue obtenido a través de las plataformas de streaming.

La lista Billboard 200 clasifica, según el consumo multimétrico compilado por Luminate, los álbumes más populares en Estados Unidos. Dichas unidades comprenden las ventas de discos, álbumes equivalentes a pistas (TEA) y álbumes equivalentes a streaming (SEA). “Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 canciones individuales vendidas de un álbum, o 3.750 con publicidad o 1.250 reproducciones de audio y video oficiales bajo demanda de pago/suscripción generadas por canciones de un álbum”, explica Billboard.

Karol G comparte el top 10 del Billboard 200 con Gorillaz con el debut No. 3 de Cracker Island; Yeat con el No. 4 de AfterLyfe; Don Toliver con el No. 8 de Love Sick. Mientras que Starboy de The Weeknd regresa al top 10, desde 2017, luego del lanzamiento del remix de Die for You, destacó Billboard.

“De las 94.000 unidades de álbumes equivalentes ganadas de Mañana Será Bonito, las unidades de SEA comprenden 83.000 (lo que equivale a 118,73 millones de streams oficiales bajo demanda de las 17 canciones del set), las ventas de álbumes comprenden 10.000 y las unidades de TEA 1.000. Las ventas del álbum fueron impulsadas en gran medida por las descargas digitales (8.500), aunque un CD disponible en cantidades limitadas vendió 1.500 copias”, agrega la plataforma musical.

Ante la noticia, la artista colombiana expresó su emoción por el hito alcanzado.

“Me siento muy especial. Más que felicidad, me siento especial. A mi último álbum le fue muy bien y tenía todos esos grandes éxitos como Bichota, así que el listón estaba alto. Pero no quería hacer música porque sentía presión; quería hacer la música que quería hacer, y el hecho de haber alcanzado el número uno con un álbum que es tan personal es enorme”, dijo a la revista.

