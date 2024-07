Cantautora Kat Deluna estrena "Kruela" al ritmo de la bachata

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kat Deluna (@katdeluna)

“Ya no creo en el amor. No estoy pa' que me mientan, si pa' mentiras estoy yo”, reza uno de los versos de la canción, la cual cuenta con un videoclip disponible en YouTube.

“El video musical de Kruela presenta movimientos sensuales en el baile de la bachata y reflejan lo importante que es la comunidad de baile en este género internacional. El tema se desarrolla sobre la ruptura y trama intrigante, no es la típica historia de desamor", dijo Kat Deluna.

Sobre la cantautora

Amante de las artes y con una personalidad enérgica, Kat Deluna debutó en la industria musical en el 2007 con el lanzamiento del tema Whine Up, canción que grabó junto al cantante jamaiquino Oneal Bryan, conocido como Elephant Man. En el video, que supera 213 millones de visualizaciones, la artista muestra su talento en el canto y baile.

Su música fusiona géneros como el hip-hop, el rhythm and blues, el merengue, el pop, el jazz latino, la electrónica y el dancehall.

Kathleen Emperatriz de Luna nació el 17 de noviembre de 1987 y se formó como artista en la Newark Arts High School de Nueva Jersey, donde recibió clases de canto lírico. Adoptando como nombre artístico Kat Deluna, a la intérprete le inspiran artistas como Selena, Aretha Franklin, Whitney Houston y Beyoncé.

"Volver a sentir a la gente disfrutando de mi música es como un renacimiento espiritual para mí. Por eso, estoy con toda esta energía de ver y sentir a mi público”, expresó Kat Deluna sobre Kruela, que marca el regreso a la industria.