Cantautora Mariana Serrano viaja al siglo XX con su música

Best that you can do, Singing in the rain, Smile, I wanna be love by you, Time of my life, She is aaniac, Cien años y Porque te vas, serán algunos de los temas que cantará la artista. “Además, este concierto incluye algunas anécdotas sobre estas creaciones musicales en relación a las películas de las que forman parte”, añadió la cantautora venezolana.

De esta manera, el encuentro -en el que la música y el cine se darán la mano durante aproximadamente una hora y 15 minutos-, Mariana Serrano interpretará canciones inolvidables que marcaron la historia de la cinematografía hollywoodense, española y latinoamericana.

Pero la cantautora, músico, locutora y docente no estará sola: el escenario lo compartirá con los instrumentistas Juan Ángel Esquivel (guitarras), Willie Croes (teclados), Fernando Valladares (batería y percusión), Miguel Chacón (bajo) y Ezequiel Serrano (saxo y flauta).

El concierto, se realizará el 27 de julio de 2023, a las 7:00 p.m. en el Espacio GAC, en Altamira, Caracas.

El público que se encuentra en el país Suramericano puede adquirir las entradas en el Espacio GAC o contactar a la producción por los números telefónicos +58 424 179 77 44.

FUENTE: REDACCIÓN