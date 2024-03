Captan a Becky G y Sebastián Lletget juntos en Texas

Esta es la segunda vez que el portal los capta que parece una cita. A finales de 2023, la intérprete y el deportista levantaron las sospechas de una reconciliación.

Hasta los momentos, ni Becky G ni Lletget han confirmado que hayan reanudado su romance, luego de que en marzo del año pasado se filtraran unos mensajes que develaban que el centrocampista le había sido infiel a la artista de Sin Pijama, y que posteriormente el mismo confirmó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TMZ en Español (@tmz_enespanol)

"En las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un error de juicio de 10 minutos resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentada o poner en riesgo", escribió.

Postura de Becky G

Tras el escándalo, Becky G hizo apariciones públicas sin su anillo de compromiso, lo que hizo suponer a muchos que había terminado definitivamente su relación. Además, la cantante no hizo mayores declaraciones al respecto, manteniendo su decisión de manejar su vida privada con discreción.

Sin embargo, como parte de Los 50 más bellos de la revista People, concedió una entrevista en la que abordó el amor alegando que cada historia es diferente, y el proceso puede ser complejo cuando de superar adversidades se trata, y enfatizó que la prueba de amor más importante que existe es el quererse y respetarse así mismo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Becky G (@iambeckyg)

"Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo", comentó a People en Español.

Entonces, no aclaró si continúa con el compromiso o si terminó la relación, sí destacó que el amor es complejo.

"El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia", agregó. "El amor propio para mí se trata de abrazar y aceptar quien eres realmente. Se trata de reconocer tu valor, adentro y afuera, y tratarte a ti misma con nobleza, compasión y respeto", señaló la también actriz.