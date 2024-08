Captan a Shakira cenando con un misterioso hombre en Miami

Sin embargo, no es la primera vez que la barranquillera es vinculada sentimentalmente.

Desde que la cantante volvió a residir en Estados Unidos, la han vinculado a algunos famosos como Lewis Hamilton , Jimmy Butler , Lucien Laviscount y Tom Cruise.

Apostar al amor

En semanas pasadas, la intérprete aseveró en una entrevista que concedió a a la revista Rolling Stone que en este momento no está interesada en un romance, pues su corazón le pertenece a sus hijos y a la música. No obstante, la colombiana no se cierra a la idea de que el destino le haga coincidir con una persona que le regrese la confianza en una relación.

"No estoy pensando en eso... ¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento? ¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres, que todavía me gustan", comentó.

Luego de un año cosechando éxito tras éxito, y dejando a un lado la mala jugada que pasó, Shakira hoy se concentra en recuperarse a sí misma, con aquellas partes que creyó haber extraviado: la perspectiva.

"La capacidad de diferenciar lo que es importante de lo que no tanto", comentó.

Quizá lo que más le alegra es reencontrarse con sus raíces latinas.

"He descubierto… ¡Mi acento! Mi acento caribeño ha vuelto ahora que no estoy en España", dijo entre risas. "Ahora me junto con barranquilleras del colegio de mi hijo y estoy rodeada de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos. Sí, mi acento ha vuelto, gracias a Dios".