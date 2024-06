Shakira: "La decepción forma parte de la condición humana"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Pese a insistir en que actualmente no tiene el tiempo ni el espacio para dedicarle a una pareja, la colombiana no se cierra a la idea de que el destino le haga coincidir con una persona que le regrese la confianza en una relación.

"No estoy pensando en eso... ¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento? ¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres, que todavía me gustan", comentó.

Sacrificios

Shakira reflexionó sobre los cambios que su vida sufrió cuando se estableció definitivamente en Barcelona.

"Cuando terminas una relación de muchos años, hay cosas de ti que parecen haberse perdido en el camino. Hay cosas de ti que cambias por la otra persona o a las que renuncias. Cuando esa relación se rompe, sientes que te quedas sin nada y tienes que curarte, buscarte a ti mismo y viajar de vuelta a tu centro".

Resaltó que al convertirse en madre, su fuerza se transformó, al igual que los sacrificios y el esfuerzo de continuar su carrera. "Cuando somos madres, nunca bajamos la guardia. Podemos seguir trabajando, pero nuestro compromiso como madres es inquebrantable. A veces es difícil encontrar el equilibrio. ¿Cuánto tiempo te debes dedicar a ti misma, cuánto a tu trabajo, cuánto a los niños? Pero los niños siempre van primero y es lo que más nos consume".

Tras su separación, recuperar su vida fue indispensable, pero ante todo sostenerse a sí misma y a sus hijos.

"Nunca he tenido que depender tanto de mí misma como luchando por mi supervivencia y la de mis hijos. Han visto llorar a su madre; la han visto celebrar; la han visto reír; la han visto trabajar hasta el cansancio. Y es eso: quiero mostrarles que la vida no es lineal. No es como la gente se la imagina en las películas. Las cosas no salen como queremos y hay que enfrentarse a la decepción. Forma parte de la condición humana. Por eso estamos aquí", enfatizó.

Volverse a encontrar

Luego de un año cosechando éxito tras éxito, y dejando a un lado la mala jugada que pasó, Shakira hoy se concentra en recuperarse a sí misma, con aquellas partes que creyó haber extraviado: la perspectiva.

"La capacidad de diferenciar lo que es importante de lo que no tanto", comentó.

Quizá lo que más le alegra es reencontrarse con sus raíces latinas.

"He descubierto… ¡Mi acento! Mi acento caribeño ha vuelto ahora que no estoy en España", dijo entre risas. "Ahora me junto con barranquilleras del colegio de mi hijo y estoy rodeada de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos. Sí, mi acento ha vuelto, gracias a Dios".

"He recuperado mi estilo. Y vuelvo a sentirme sexi".