jueves 27  de  agosto 2026
SUCESOS

Jake, hijo mayor de Rob y Michele Reiner, rompe el silencio sobre el asesinato de sus padres

La entrevista de Jake con Cota-Robles se emitirá el jueves por la noche en KABC-TV, y el viernes Good Morning America emitirá algunos fragmentos especiales

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York. &nbsp;

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Michael Loccisano
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A ocho meses del asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Reiner, Jake, hijo mayor de la pareja ha abordado por primera vez en televisión cómo ha sido para la familia transitar el duelo, mientras su hermano Nick es acusado formalmente de haber cometido el crimen.

En una entrevista que concedió a Mark Cota-Robles, de KABC-TV, Jake alegó que ha sido duro despertar cada mañana, desde la tragedia, y recordar la realidad.

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“Mis padres nos querían incondicionalmente a los tres”, dice Jake en un fragmento de la entrevista que fue emitido en Good Morning America.

“Han pasado ocho meses. Al mismo tiempo, siento que han pasado ocho años. Y también siento que han pasado ocho minutos. Porque cada vez que me despierto, recuerdo mi realidad”.

Juicio contra Nick Reiner

Sobre la acusación a su hermano, Jake asevera que ha sido duro tener qué lidiar también con esa pérdida.

"Está en la cárcel, así que… Ya sabes, es… Perdí físicamente a mis padres. Y después arrestaron a Nick. Y ahora estamos Romy y yo”.

El 19 de agosto, Jake y Romy declararon ante el jurado de Los Ángeles. La acusación contra Nick, emitida en julio y hecha pública el 12 de agosto, destaca que los asesinatos de Rob y Michele fueron cometidos deliberadamente, pues el hombre esperó a las víctimas para atacarlas por sorpresa.

La entrevista de Jake con Cota-Robles se emitirá el jueves por la noche en KABC-TV, y el viernes Good Morning America emitirá algunos fragmentos especiales.

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