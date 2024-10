Cardi B cancela participación en ONE Music Fest 2024 por emergencia médica

MIAMI.- Cardi B ya no encabezará el cartel del ONE Music fest, luego de que cancelara su participación por una emergencia médica. El anuncio lo hizo a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Estoy muy triste de compartir esta noticia, pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica los últimos días y no podré actuar en ONE Music Fest". Me rompe el corazón no poder ver a mis fans este fin de semana y realmente me gustaría poder estar allí", escribió la rapero en X.