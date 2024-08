Cardi B confirma que está embarazada y le pide el divorcio a Offset

"¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y sobre todo un poder renovado!", inició la intérprete.

La rapera de 31 años aseveró que la llegada de su bebé la ayudó a alcanzar nuevos objetivos.

"¡Me recordaste que puedo tenerlo todo! Que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión. ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer! Es mucho más fácil tomar los giros de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado porqué vale la pena seguir adelante!".

Divorcio

Cardi B reveló su estado en medio de la polémica de su separación del rapero Offset, la cual también ha sido confirmada este 1 de agosto.

Esta es la segunda vez que la rapera de origen dominicano le pide el divorcio a su pareja, con quien se casó en 2018.

En 2020, hizo una solicitud, pero al tiempo la retiró. En esta oportunidad, también pidió la custodia de sus dos hijos Kulture Kiari, de 6 años, y Wave Set, de 2.

Se presume que la infidelidad, por parte de Offset, es la causa del divorcio.

No obstante, TMZ señaló que la separación era un paso que se esperaba desde hace un tiempo.