Carlos Alfredo Jr: "Selena: The Series es un sueño realidad"

Tras varios años de perseveración y trabajo, Carlos Alfredo Jr. logró un sueño como actor: formar parte del elenco de Selena: The Series, producción que estrenó Netflix el pasado cuatro de diciembre.

DIARIO LAS AMÉRICA conversó con el músico y actor Carlos Alfredo Jr. acerca de esta experiencia actoral.

Carlos Alfredo Jr..jpg El actor Carlos Alfredo Jr. Cortesía/Associate & Senior Publicist/Camille Cortes

¿Cómo recibiste la noticia de que formarías parte del elenco de Selena: The Series?

Durante el 2019, trabajé como lavacopas en un restaurante japonés. Durante ese tiempo trabajé de noche para tener mis mañanas abiertas en caso de que surgiera una oportunidad.

Llegó la oferta de audicionar para los papeles de Joe Ojeda, Pete Astudillo y Chris Pérez para Selena: The Series. Habían pasado ya un par de semanas desde mi audición y aún no había escuchado nada sobre ella.

Como actor, no había de otra que seguir con la vida y seguir intentando. Pero un día, mientras trabajaba, en mi break de almuerzo noté que tenia 20 o 30 llamadas de mi manager, Dolores Cantu. Enseguida me puse nervioso porque no sabía si eran buenas o malas noticias. Cuando le respondí la llamada a Dolores lo primero que me dijo fue: '¡Hola, Joe!'. Grité y lloré de la emoción.

Regresé a trabajar con lágrimas en mis ojos al saber que mi vida había cambiado para siempre porque Selena: The Series es un sueño realidad.

¿Cómo describes la experiencia durante el proceso de grabación junto al resto de tus compañeros de reparto?

Para comenzar, las grabaciones las inicié en mi bellísimo México, en Rosarito para ser específico.

Estaba rodeado de tanto talento Latino al frente y detrás de las cámaras; desde los escritores, productores, directores, maquillistas, hasta todos los actores con los que tuve el honor de trabajar. Y durante el rodaje aprendí muchísimo de cada uno.

Fue una experiencia inolvidable que llevaré siempre en mi corazón y la vedad es que no hay palabras para describirlo.

Con respecto a tu personaje, ¿fue complejo interpretar a Joe Ojeda, tecladista original de Selena y los Dinos?

Al principio tuve un poco de miedo. Como actor, yo pienso que es muy normal el no saber inicialmente cómo vas a lograr interpretar a un gran personaje.

Pero lo increíble fue que tuve el honor de poder hablar con Joe Ojeda y esto me ayudó a preparar mi personaje, ya que cuando me dieron el papel, decidí enviarle un mensaje. Le dije que iba a hacer el mejor trabajo, que no se preocupara porque estaba en buenas manos.

Nunca pensé que me iba a responder el mensaje, pero al poco tiempo me contestó y me dio su bendición.

Él estuvo ahí pendiente de cualquier pregunta y cualquier cosa que surgiera durante toda la filmación de Selena: The Series y eso me ayudó a desarrollar el proyecto. Desde ese entonces nos hemos vuelto muy buenos amigos.

Por otra parte, antes de la filmación estuve tres meses en clases de piano y estudié la forma de tocar y los movimientos de Joe Ojeda.

También, me cortaron el cabello y me pusieron los vestuarios de Ojeda. Esos fueron los últimos ingredientes para convertirme en el personaje.

Como músico, ¿qué aprendizaje te deja este personaje?

Aprendí que Joe Ojeda hace todo con amor. Tocaba y sigue tocando con el corazón. Siempre da todo de él en cualquier escenario.

Ese es el tipo de músico que yo admiro y que aspiro ser.

¿Qué representa para ti este proyecto?

Selena cautivó mi corazón desde que yo tenía siete años. Me sentí muy conectado a ella cuando salió su película autobiográfica en 1997. Para ese momento era un niño soñador con metas muy locas y ella fue la primera persona que me hizo sentir que los sueños sí son alcanzables.

Yo era súper rockero cuando comencé a tocar la guitarra y la música de Selena fue una de las razones por las cuales yo comencé a escuchar música Latina.

Selena siempre ha sido parte de mi vida y de mi carrera como artista. Ha sido un honor para mí, aunque sea en una pequeña parte, poder ser parte de su legado.

Selena: The Series a sido lo máximo para mí. Realicé un sueño.

Entre la música y actuación, ¿cuál te apasiona más?

La verdad es que ambas me llenan como persona. Llevo más tiempo en la música que en la actuación, pero quiero seguir explorando mi creatividad como artista en ambas disciplinas.

Gracias a Dios tuve la fortuna de ser parte de este proyecto, donde pude desarrollarme y desenvolverme como actor y también como músico.

Me siento muy agradecido de haber tenido esta oportunidad y le doy gracias a Dios todos los día por ello.

Luego de Selena: The Series, ¿qué viene?

Me gustaría seguir interpretando a varios músicos en la pantalla grande. Uno de mis héroes es Carlos Santana.

No sé que va a pasar, pero ya estoy listo para cualquier cosa.