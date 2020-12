Hermano de Selena felicita a Netflix por la nueva serie

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A.B. QUINTANILLA 3 (@abquintanilla3)

Muy probablemente las palabras de A.B. Quintanilla tranquilizarán a los seguidores de su hermana Selena que no han visto la producción y no han escuchado comentarios favorecedores en las redes sociales.

Selena: The Series es una producción de Netflix de dos partes que retrata los orígenes y el ascenso de la fallecida reina del tex-mex.

La primera parte abarca la infancia y adolescencia de Selena y sigue su ascenso, de tocar con su familia en bodas y restaurantes hasta sus primeros éxitos en la música tejana y su contrato con una empresa discográfica. La segunda, más sobre su vida como una estrella.

La actriz californiana Christian Serratos interpreta a Selena Quintanilla. Anteriormente, actuó en “The Walking Dead” y “The Secret Life of the American Teenager”.

Gabriel Chavarria da vida al hermano mayor de Selena, A.B. Quintanilla, coautor de su primer éxito “Dame un beso”.

En la primera parte de la serie no se muestra el matrimonio de Selena con el guitarrista Chris Pérez (interpretado por Jesse Posey) ni su muerte. La cantante fue asesinada a tiros dos semanas antes de cumplir 24 años por Yolanda Salvidar, la expresidenta de su club de fans y gerente de sus boutiques de ropa que cumple una sentencia de cadena perpetua.

Al momento de su muerte, Selena estaba haciendo su “crossover” al mercado de habla inglesa con éxitos como “Dreaming” y “I Could Fall In Love With You”, y también había empezado a actuar.