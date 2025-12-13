Carlos III anuncia que reducirá tratamientos contra el cáncer

"Recordamos con profunda tristeza a los 52 inocentes asesinados en estos actos de maldad insensata, y el dolor persistente de sus seres queridos", declaró Carlos III

MIAMI.- Carlos III apareció recientemente en la transmisión del organización benéfica Stand Up To Cancer, con un mensaje pregrabado en Clarence House semanas antes, para hablar sobre su propio diagnóstico, la importancia de la detección temprana y la realidad de que millones de personas en el Reino Unido no tienen acceso a pruebas de detección que podrían salvarles la vida.

Adicionalmente, dio detalles relevantes sobre los avances en su estado de salud.

"Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias al diagnóstico temprano, la intervención eficaz y el seguimiento de las indicaciones médicas, mi tratamiento contra el cáncer podrá reducirse a partir del Año Nuevo", dijo el rey.

Se sabe que el monarca ha estado recibiendo tratamiento semanal desde que anunció su diagnóstico de cáncer, cuya naturaleza no se ha revelado, en febrero de 2024.

"Este logro es tanto una bendición personal como un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer en los últimos años; un testimonio que espero sirva de aliento al cincuenta por ciento de la población que será diagnosticada con esta enfermedad en algún momento de su vida", continuó.

Aunque evitó la palabra "remisión", un portavoz del Palacio de Buckingham confirmó que la recuperación del rey ha alcanzado una etapa notablemente positiva.

"Su Majestad ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento, y sus médicos aconsejan que las medidas en curso pasen ahora a una fase de precaución. Esta situación se supervisará y revisará continuamente para proteger y priorizar su recuperación", explicó.

Aunque los detalles del tratamiento del rey se mantendrán en privado, la frecuencia de las sesiones se reducirá considerablemente. El tipo exacto de cáncer también se mantendrá en secreto.

Anuncio y tratamiento

El Palacio de Buckingham confirmó que el rey había grabado el mensaje en vídeo en su residencia de Londres, donde reflexionó sobre el proceso que comenzó cuando el palacio anunció su diagnóstico de cáncer en febrero de 2024.

La noticia se dio a conocer poco después de que se sometiera a un tratamiento para una hiperplasia benigna de próstata; sin embargo, aclararon que el cáncer no estaba relacionado con este último problema de salud.

El monarca redujo sus obligaciones reales durante tres meses y regresó al trabajo en abril de 2024 con una visita a un importante hospital oncológico en Londres, donde fue nombrado Patrono de Cancer Research UK (Investigación del Cáncer del Reino Unido).

En marzo de 2024, su nuera, Kate Middleton, anunció que estaba recibiendo tratamiento para un tipo de cáncer no especificado.

Afortunadamente, La Princesa de Gales declaró este septiembre que había finalizado la quimioterapia y anunció en enero que se encontraba en remisión.