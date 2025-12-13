sábado 13  de  diciembre 2025
MÚSICA

Robmariel Olea relanza carrera musical con nuevo espectáculo en Florida

La presentación, realizada en Juana’s Latin Sport Bar, congregó a más de dos centenares de personas para un espectáculo vibrante

Robmariel Olea relanza su carrera musical en Florida

The Rock Media Group / Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz, cantante y presentadora dominicana Robmariel Olea relanzó oficialmente su carrera musical con una vibrante puesta escena en Juana’s Latin Sport Bar, ubicado en Miramar, Florida, donde presentó su nuevo show Robmariel: Imparable ante más de dos centenares de asistentes.

La producción estuvo a cargo de ROB Entertainment y The Rock Media Productions, quienes diseñaron un espectáculo que incluyó una banda integrada por 12 músicos y dos coristas, acompañando a Olea en un recorrido musical por géneros icónicos del Caribe como salsa, merengue y bachata.

El evento contó con el apoyo de importantes patrocinadores quienes se unieron para impulsar esta nueva incursión musical.

“Este relanzamiento es un nuevo capítulo para mí. Estoy inmensamente agradecida por el respaldo del público y de todo el equipo que hizo posible esta noche inolvidable”, expresó Olea tras finalizar su presentación.

El concierto marcó el inicio de su gira de relanzamiento, que continuará en ciudades como Orlando y New York, junto a otras localidades de Estados Unidos.

Para el 2026, la artista tiene previsto presentar su espectáculo en la República Dominicana, donde conectará nuevamente con su público de origen.

Robmariel

La amplia trayectoria de Robmariel Olea abarca televisión, cine, teatro musical y radio. Ha sido figura destacada en programas de televisión como Boruga Fat Free, Mango en Directo, El Show del Mediodía, Entrando por la Cocina y segmentos de Esta Noche Mariasela.

En teatro musical, ha protagonizado producciones internacionales como Fame, Hairspray, Cabaret, Jesus Christ Superstar, The Sound of Music, Annie, Beauty and the Beast y Fiddler on the Roof. Adicionalmente, Su trabajo le valió un Premio Casandra a Mejor Actriz y múltiples nominaciones consecutivas.

En Estados Unidos, ha formado parte del Spanish Repertory Theater en Nueva York y ha trabajado como presentadora en Univision 23 Miami, Despierta América, Noticias 23 y Sin Rollo, además de colaborar con la plataforma Vix.

Su carisma, versatilidad y presencia escénica la han consolidado como una figura influyente en la industria del entretenimiento latino.

