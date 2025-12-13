Organización Miss Universo anuncia salida de director ejecutivo

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.

MIAMI.- La Organización Miss Universo confirmó de manera oficial la salida de su Director Ejecutivo, el guatemalteco Mario Búcaro. La noticia se da a conocer tras celebrarse la 74º edición del concurso en Bangkok, Tailandia, donde la mexicana Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025.

A través de un comunicado emitido en su sitio web, la organización indicó que la partida de Búcaro marca el cierre de un periodo de servicio institucional.

Destacan que durante este tiempo, el ejecutivo desempeñó importantes responsabilidades de liderazgo operativo, cruciales para la producción del evento.

"Durante su mandato, el Sr. Búcaro contribuyó significativamente a la coordinación de equipos locales e internacionales, al fortalecimiento de alianzas estratégicas y a la creación de canales de diálogo efectivos entre culturas, patrocinadores, socios institucionales, medios de comunicación y una comunidad global comprometida con el empoderamiento de las mujeres", se lee en el comunicado.

Búcaro expresó su agradecimiento a los aficionados, seguidores, patrocinadores y al público internacional que acompañaron a la organización durante este período, señalando que su apoyo, energía y compromiso fueron fuente permanente de inspiración.

El comunicado, que lleva la firma de Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, concluyó informando a la audiencia y a los stakeholders que próximamente se dará a conocer el nombre de la persona que asumirá el cargo ahora vacante.

Polémicas

La salida de Búcaro se da en medio de una ola de controversias y acusaciones alrededor de la Organización Miss Universo.

Hace unas semanas, Rocha fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México por presuntamente estar vinculado en operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.

Según la información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en X, el empresario es parte de una lista del programa de testigos protegidos de la FGR, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.

"El dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco", expuso el periodista.

Adicionalmente, la coronación de Fátima Bosch como la actual Miss Universo ha sido empañada por señalamientos que aseveran que su triunfo fue comprado, debido a vínculos entre Rocha y Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa en la que el padre de la miss es directivo.

La reina de belleza ha rechazado estas insinuaciones, alegando que su familia es honrada y que ella se esforzó igual que el resto de sus compañeras por alcanzar el título. Igualmente, denunció ser víctima de ataques de odio en redes sociales.