sábado 13  de  diciembre 2025
CONTROVERSIA

Organización Miss Universo anuncia salida de director ejecutivo

La salida de Mario Búcaro se da en medio de una ola de controversias que han rodeado tanto a la presidencia de la organización como a la actual reina

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.

AFP / Lillian SUWANRUMPHA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Organización Miss Universo confirmó de manera oficial la salida de su Director Ejecutivo, el guatemalteco Mario Búcaro. La noticia se da a conocer tras celebrarse la 74º edición del concurso en Bangkok, Tailandia, donde la mexicana Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025.

A través de un comunicado emitido en su sitio web, la organización indicó que la partida de Búcaro marca el cierre de un periodo de servicio institucional.

Lee además
Miss Universo Venezuela 2024, Stephany Abasali del estado Anzoátegui, saluda mientras celebra tras ser coronada durante el certamen de belleza en Caracas el 5 de diciembre de 2024.
POLÉMICA

Miss Venezuela 2024 denuncia malos tratos por parte de organización del certamen
Dayanara Torres posa en la alfombra roja de Premios Juventud 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio.
CONTROVERSIA

Dayanara Torres sobre declaraciones de Fátima Bosch: "Esa contestación no está bien"

Destacan que durante este tiempo, el ejecutivo desempeñó importantes responsabilidades de liderazgo operativo, cruciales para la producción del evento.

"Durante su mandato, el Sr. Búcaro contribuyó significativamente a la coordinación de equipos locales e internacionales, al fortalecimiento de alianzas estratégicas y a la creación de canales de diálogo efectivos entre culturas, patrocinadores, socios institucionales, medios de comunicación y una comunidad global comprometida con el empoderamiento de las mujeres", se lee en el comunicado.

Búcaro expresó su agradecimiento a los aficionados, seguidores, patrocinadores y al público internacional que acompañaron a la organización durante este período, señalando que su apoyo, energía y compromiso fueron fuente permanente de inspiración.

El comunicado, que lleva la firma de Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, concluyó informando a la audiencia y a los stakeholders que próximamente se dará a conocer el nombre de la persona que asumirá el cargo ahora vacante.

Polémicas

La salida de Búcaro se da en medio de una ola de controversias y acusaciones alrededor de la Organización Miss Universo.

Hace unas semanas, Rocha fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México por presuntamente estar vinculado en operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.

Según la información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en X, el empresario es parte de una lista del programa de testigos protegidos de la FGR, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.

"El dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco", expuso el periodista.

Adicionalmente, la coronación de Fátima Bosch como la actual Miss Universo ha sido empañada por señalamientos que aseveran que su triunfo fue comprado, debido a vínculos entre Rocha y Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa en la que el padre de la miss es directivo.

La reina de belleza ha rechazado estas insinuaciones, alegando que su familia es honrada y que ella se esforzó igual que el resto de sus compañeras por alcanzar el título. Igualmente, denunció ser víctima de ataques de odio en redes sociales.

Temas
Te puede interesar

Puerto Rico congela pago a Miss Universo para renegociar condiciones del certamen

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, abandona entrevista en vivo con Telemundo

Revelan detalles sobre salud de Miss Jamaica tras caída en Miss Universo 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

El congresista radical demócrata Al Green, acérrimo enemigo del presidente Donald J. Trump.
CONGRESO

Demócratas se unen a republicanos y bloquean segundo intento de destitución a Trump

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 12 de diciembre de 2025. Reclutas ucranianos descansando mientras completan su entrenamiento militar básico en una ubicación no revelada en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Negociaciones

El plan de paz de EEUU contempla la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027

Te puede interesar

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Por Daniel Castropé
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a los simpatizantes frente a la sede general en Santiago, tras los primeros resultados de las elecciones generales.
ELECCIONES

La derecha chilena, más cerca de regresar a La Moneda de la mano de José Antonio Kast

Imagen referencial de Cubanos en Estados Unidos.
LIMBO MIGRATORIO

Otra audiencia podría redefinir el futuro de miles de cubanos con I-220A