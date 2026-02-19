Los Ángeles Azules llegan a Miami con el "Cumbia Sin Fronteras Tour"

La agrupación mexicana Los Ángeles Azules se presentará este 20 de febrero en Miami, en el Hard Rock.

MIAMI.- Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, Los Ángeles Azules no paran. La agrupación mexicana continúa cosechando éxitos y llevando la cumbia a espacios donde históricamente ha sido bienvenida y también a nuevas fronteras.

Y este 2026, la agrupación conformada por los hermanos Mejía-Avante empieza por todo lo alto con el Cumbia Sin Fronteras Tour, el cual lleva lo mejor de su música al continente americano y Europa.

Este 20 de febrero se presentarán en Miami, en el Hard Rock, para luego continuar por ciudades como Orlando, Oklahoma, Dallas, Houston, El Paso, San Antonio y Chicago, y posteriormente, entre abril y mayo recorrer Centroamérica y Sudamérica.

“Estamos bastantes copados”, comentó Jorge Mejía-Avante a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El músico señaló que Miami es un destino que disfrutan pues se encuentran con seguidores de todas partes de Latinoamérica que gozan sus canciones.

“Aquí en Estados Unidos nos da mucho gusto tocar que ahora vamos a lugares importantes y ya nos mencionan en inglés. Poco a poco nos hemos ido infiltrando, si se puede decir así. Nos gusta mucho ir a Miami porque hay mucho colombiano, puertorriqueño, cubano, dominicano, venezolano, mexicano, y todos nos conocen. Entonces es donde nosotros hemos visto más gente que habla español y conoce al género”.

Gira a Europa

Pero su música no solo se queda en territorio americano, también ha logrado posicionarse en Europa, donde la comunidad latina también ha ganado espacio.

“En Europa estuvimos tocando en una pequeña gira hace cuatro meses. Fuimos a Londres y en Alemania tocamos en un salón que está frente al Muro de Berlín. También estuvimos en el Vive Latino de Zaragoza y en la ciudad de Madrid”, manifestó.

Para el grupo fue una experiencia inigualable ver el auditorio repleto de fanáticos mexicanos y latinos disfrutando su música, pero también darse cuenta de que los locales se movían al ritmo de la cumbia.

“Es algo muy bonito. Cuando llegamos a Berlín, la mitad eran mexicanos y la otra mitad eran entre alemanes y de otros países. Y ellos igual bailaban cumbia. Igual nos pasó en Londres. En el Vive Latino, la mayoría, eran de música alternativa; el único grupo musical tropical eran Los Ángeles Azules, nos veíamos como ‘¿quiénes son?’, pero ya nos conocen”, comentó riendo.

Por ello, este 2026 regresan y ya tienen 10 fechas programadas.

“Entre julio y agosto tenemos 10 fechas, entre las que tenemos programada Suiza y otros lugares en Europa”.

Jorge asevera que ha sido gracias al internet que la cumbia y específicamente su agrupación ha podido darse a conocer fuera de México.

“Gracias al internet, la cumbia de Los Ángeles Azules, y la cumbia en general, se exponen por todo el mundo. Entonces el género, ahorita estamos sacando con otros artistas, nos está ayudando a que nos conozcan en otras partes del mundo. Nos vamos extendiendo”.

“Los Ángeles Azules estamos casi cumpliendo 50 años tocando, y pues nos vamos extendiendo cuando ya somos bien adultos”, recalcó.

Proyectos

Recientemente, la agrupación estrenó Mi Nuevo Trauma, una colaboración con Melissa Robles, vocalista del grupo Matisse, que fusiona la cumbia romántica con el pop.

Para la agrupación, contar con la artista ha sido fantástico puesto que no solo cautiva con su belleza y talento, sino también los lleva a darse a conocer entre los más jóvenes.

“Trabajar con Los Ángeles Azules es como uno de esos sueños, que son tan grandes que ni siquiera me atreví a soñarlo en algún momento y la vida me ha sorprendido con esta gran experiencia, con esta gran canción; estoy muy honrada de poder compartir con personas a las que he admirado por tanto tiempo y ahora tener la oportunidad de hacer esta canción con ellos me llena de gratitud”, comentó Melissa Robles.