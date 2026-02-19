jueves 19  de  febrero 2026
Premio Salvat, un nombre que honra a las letras cubanas

El Salvat Award cuenta con los apoyos de un grupo de amigos y el Cuban Heritage Collection y la gestión de Miguel Salvat, hijo del fallecido editor, que creció entre libros en la librería Ediciones Universal

Juan Manuel Salvat, en la librería Ediciones Universal, Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El nombre del reconocido editor, librero y promotor de las letras en Miami Juan Manuel Salvat galardonará a escritores que fomenten la literatura cubana.

El Salvat Award, que cuenta con los apoyos de un grupo de amigos y el Cuban Heritage Collection, de la Miami University, y la gestión de Miguel Salvat, hijo del fallecido editor, que creció entre libros en la librería Ediciones Universal.

“Alberto Muller, uno de los íntimos amigos de mi padre, propuso la idea del premio y el Cuban Heritage Collection, donde guardan la colección de literatura más grande del exilio cubano, apoyó la idea”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Miguel Salvat.

La gestión recién comienza y quienes marchan al frente de la tramitación abogan porque sea un premio que, además de recompensar monetariamente al galardonado, perdure en la vida de la ciudad.

“Recaudamos fondos y continuaremos haciéndolo, sea de empresas, organizaciones públicas o personas que puedan aportar, aunque sea cinco dólares. Todo cuenta”, afirmó.

El premio estaría destinado a escritores cubanos, tanto de Miami como de la isla, que sean genuinos expositores y defensores de las letras cubanas.

“Recuerdo que mi padre siempre decía ‘tenemos que volver a Cuba, pero no pidiendo nuestras propiedades sino con las manos abiertas preguntando cómo ayudar”, recordó.

Con anécdotas sobre grandes como Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante y Carlos Alberto Montaner, que visitaban la librería cuando el hijo de Salvat era apenas un niño y ayudaba a su padre, Miguel rememora aquellos años en los que se realizaban presentaciones de libros en el salón de actos.

“Ahora tengo 47 años y me doy cuenta de lo afortunado que fui al estar entre libros y escritores importantes”, admitió.

La librería Ediciones Universal, que puso en el mapa de Miami la esquina de Calle 8 y la avenida 31, cerró a finales de junio de 2013 ante la avalancha de la era digital, pero Miguel guarda en un almacén un numeroso inventario de libros que el padre publicó durante años más fructíferos, que refleja en el catálogo Ediciones.com en internet y que reparte por correo tradicional, además de otros distribuidores, como Amazon o Barnes & Noble.

“En casa guardo la mesa de las presentaciones. Tiene mucha historia incrustada encima”, reconoció.

Próximamente, DIARIO LAS AMÉRICAS publicará el reportaje y la entrevista completos.

