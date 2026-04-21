martes 21  de  abril 2026
REALEZA

Carlos III rinde homenaje a la fallecida reina Isabel en el centenario de su nacimiento

El homenaje del rey Carlos a su madre acompaña la presentación de un monumento conmemorativo que incluirá una estatua de bronce

Una fotografía enmarcada de la reina Isabel II de Gran Bretaña se ve en las rejas del Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 8 de septiembre de 2023, mientras los simpatizantes conmemoran la vida de su difunta Majestad en el primer aniversario de su fallecimiento.

Una fotografía enmarcada de la reina Isabel II de Gran Bretaña se ve en las rejas del Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 8 de septiembre de 2023, mientras los simpatizantes conmemoran la vida de su difunta Majestad en el primer aniversario de su fallecimiento.

AFP/Daniel Leal

LONDRES.- El rey Carlos III rindió homenaje este martes en un mensaje de video a su "querida mamá", la fallecida reina Isabel II, con motivo del que habría sido su centésimo cumpleaños.

La reina, que murió en septiembre de 2022 a los 96 años tras siete décadas de reinado, "se mantuvo constante, inquebrantable y totalmente dedicada al pueblo al que servía", dijo el soberano británico, de 77 años.

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"Sospecho que muchos aspectos de la época en la que vivimos la habrían perturbado profundamente, pero me reconforta su creencia de que el bien siempre triunfará y de que un amanecer más radiante nunca está lejos en el horizonte", añadió.

"Como dijo la joven princesa Isabel en su primera transmisión pública, con solo 14 años, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para 'hacer del mundo del mañana un lugar mejor y más feliz'", agregó, al explicar que compartía "de todo corazón" esa convicción.

Centenario

Este homenaje del rey Carlos a su madre, nacida el 21 de abril de 1926, acompaña la presentación de un monumento conmemorativo que incluirá una estatua de bronce que la representa de joven.

La efigie, que alcanza más de siete metros de altura con su pedestal y está inspirada en un retrato que le hizo en 1954 el pintor italiano Pietro Annigoni, se ubicará en la entrada del memorial en el parque real de St. James, cerca del Palacio de Buckingham en Londres.

Una figura más pequeña representará al príncipe Felipe, su esposo, en uniforme de la Marina.

Diseñado por el famoso arquitecto británico Norman Foster, el monumento conmemorativo incluirá una serie de jardines a lo largo del parque, así como un puente transparente que evoca la tiara que Isabel lució en su boda.

FUENTE: AFP

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