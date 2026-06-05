Revelan que expríncipe Andrés subarrendaba viviendas en la residencia real

El expríncipe Andrés el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

LONDRES.- El expríncipe Andrés , hermano del rey Carlos III , subarrendó durante años varias casas de campo dentro de la residencia real de Windsor, en la que vivía sin pagar alquiler, revela este viernes un informe del organismo británico de control de cuentas públicas.

Andrew Mountbatten-Windsor, despojado de sus títulos en 2025 tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, vivió desde 2003 y hasta hace poco en la residencia real Royal Lodge, a unos 30 km al oeste de Londres.

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Para ocupar esta residencia, donde convivía con su exesposa Sarah Ferguson, había pagado inicialmente una prima de un millón de libras (1,3 millones de dólares) y se había comprometido a invertir 7,5 millones de libras (10,1 millones de dólares) en obras de renovación.

A cambio obtuvo un contrato de arrendamiento de 75 años con un alquiler calificado de simbólico, "pero que en realidad es de cero", según el informe.

"Tres casas de campo de la finca de Royal Lodge fueron subarrendadas", y los "ingresos procedentes de ese subalquiler fueron abonados a Andrew Mountbatten-Windsor", quien, por su parte, no pagaba alquiler por ocupar una mansión de 30 habitaciones, revela el informe de la Oficina Nacional de Auditoría.

"No sabemos qué alquiler se cobraba" por los casas de campo, precisó este organismo.

Las viviendas que fueron subarrendadas están desocupadas desde abril.

Investigación

La falta de transparencia que rodea el uso de las residencias reales suscitó una gran controversia durante años, que se ha intensificado tras la caída en desgracia del expríncipe Andrés.

La comisión parlamentaria encargada de las cuentas públicas también tiene previsto iniciar este año una investigación sobre las propiedades reales.

Por su parte, la policía investiga al expríncipe por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

Andrés fue detenido brevemente en febrero y la policía registró Royal Lodge.

El expríncipe se trasladó entonces a la finca privada del rey en Sandringham, en el este de Inglaterra.

El informe también revela que las hijas del expríncipe, Beatriz y Eugenia, que no son miembros activos de la familia real, disponen de apartamentos en palacios reales de Londres, cuyo alquiler se paga con los ingresos personales del rey.

Por su parte, el heredero al trono, el príncipe William, paga más de 300.000 libras (405.000 dólares) al año de alquiler por ocupar la residencia de Forest Lodge, en Windsor, donde se instaló el año pasado junto con la princesa Kate y sus tres hijos.

FUENTE: AFP