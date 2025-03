Carlos Rivera: "El éxito está en disfrutar el camino"

Carlos XX Tour USA arrancó en el Paso, Texas, y culmina en Los Ángeles el 14 de marzo. La gira llegará a Dallas, Houston, Chicago, Nueva York y San José.

Rivera saltó a la fama tras vencer en 2004 la tercera entrega del show cazatalentos La Academia. Y celebró ese triunfo 20 años después en el Arena CDMX.

“Empezamos a celebrar justo el día que cumplí 20 años de ganar La Academia. El año pasado, el mismo 4 de julio, quisimos celebrar con un gran concierto. Y luego replicarlo en 20 conciertos por el mundo, de los cuales ocho serán aquí en EEUU. Me faltará España y un par de conciertos más en México. Estuve en Chile, Argentina, Costa Rica, países que elegimos para celebrar los 20 años”, contó Carlos Rivera en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, durante su paso por Miami.

“Muchos artistas surgimos de ese programa [La Academia], un proyecto que nos abrió puertas a muchos. Luego a partir de ahí, nos tocó trabajar mucho para salir adelante en este medio que es tan difícil y competitivo, en el que hay plataformas que te hacen empezar y luego está todo lo que estés dispuesto a trabajar para lograr mantenerte, encontrar un lugar en la música, un estilo y conquistar al público con el lenguaje y mensaje de las canciones. Hoy agradezco a Dios y a la vida por tener un público con el que he podido conectar a través de mis canciones como compositor y cantante, que es lo que me trae aquí con esta gira”.

Asimismo, el intérprete, de 38 años, recordó sus inicios y el arduo camino que transitó para vencer la timidez y grabar su álbum debut.

“Era súper tímido, además, vengo de Tlaxcala, el estado más chiquito de México, y de una familia que no se dedicaba a la música, pero desde que tenía memoria deseaba cantar y subir a un escenario. Y de repente me vi en la televisión a los 18 años cantando y conquistando al público, que me hizo ganador de ese proyecto en esa edición”, contó.

“Y después vinieron años muy duros y difíciles, que fueron los primeros años después del programa. Tardé mucho tiempo en grabar mi primer disco, no fue de inmediato a pesar de que gané. No me pasó como a otros compañeros, sino que me tocó tener mucha paciencia. Siempre digo que hice maestría en paciencia, me tardé dos años en lanzar mi primer disco, luego otros cuatro más para el segundo. Y hasta que llegó mi primer disco importante, que empezó a marcar una diferencia. Fue mi primer álbum inédito, que lancé casi 10 años después del programa. Así que los primeros años fueron de preparación para lo que vendría después”, continuó.

Su inspiración

Recordar las dificultades que enfrentó es lo que precisamente lo mantiene motivado a continuar.

“Encuentro inspiración en la vida misma. Tuve que esperar tanto que parecía que mi carrera no iba a despuntar. Si bien nunca pensé en tirar la toalla, tuve momentos en los que sabía que tenía que tomar la decisión de seguir adelante o no. Y siempre tomé la decisión de seguir adelante. Es algo que me gusta mucho decirle a la gente, que nadie te diga que no puedes. Si tienes que elegir entre renunciar o seguir, seguir siempre será la mejor decisión si tu corazón te lo dicta. Esa ha sido una de las grandes enseñanzas que he tenido y de donde he encontrado inspiración, porque sé a mucha gente que me escucha le gusta esos mensajes positivos que trato de imprimir en mis letras”, reflexionó.

“La constancia es lo que rompe la piedra, no el agua. Creo que el trabajo con disciplina y paciencia es la clave”.

Si antes definía el éxito según lo que alcanzaba, hoy considera que ser exitoso significa encontrar una fuente de bienestar o felicidad en el quehacer.

“Creo que el éxito está en lograr que lo que hagas, te haga feliz. Tal vez para mí el éxito estaba más basado en llegar a la cima, pero hoy está en el camino, en ser feliz con lo que esté haciendo. En 20 años, me he dado cuenta de que realmente no existe una cima, sino que hay que disfrutar el camino”, expresó.

Fuerza interpretativa

El teatro musical fue esencial en su formación artística y lo que lo llevó a escenarios internacionales.

“El teatro también fue muy importante en este proceso. Hice varias obras de teatro en México: La bella y la bestia, Mamma Mia! Hasta que llegó la gran oportunidad de mi vida, que fue El rey león, en Madrid, interpretando a Simba, y luego en México. Hice más de 1000 de ese personaje, que también hoy forma parte de los grades highlights (destaques) de lo que he vivido. Luego hice el doblaje para el live action del Lion King en Latinoamérica. Ahora volví a hacer la participación para la película de Mufasa, con la voz de Sima. Después vino cantar Recuérdame, tema principal de Coco, una película que nos representa a los mexicanos en el mundo. Así se fueron abriendo puertas poco a poco. Hoy me permiten llegar a tantos países con mis conciertos. En la gira pasada fuimos a 15 países. Esa fue la primera vez que actué en Miami, Nueva York y Chicago. Este concierto [del 9 de marzo] es el segundo que hago en Miami”, expuso.

Ha sabido trasladar esa faceta al escenario, donde se encuentra con su público para entregar sus románticas canciones con teatralidad.

“El teatro fue mi mayor escuela escénica en esos primeros años; se lleva todo el crédito en lo que hice como artista y lo que sé hacer arriba de un escenario, pues pasé miles de horas arriba de las tablas haciendo personajes; cargo a mis espaldas más de 2.500 funciones teatrales, aparte de todos los conciertos que he dado”, dijo.

“Y todo eso hoy lo pongo a disposición de mis conciertos, porque siempre los hago como una obra de teatro musical, donde la gente se entretiene desde que comienza hasta que termina. No me gusta simplemente salir y cantar canciones que no llevan una secuencia, sino que me gusta que cada canción se vaya transformando en un momento especial. Es bonito ver cómo la gente llora en mis conciertos; se abrazan madres e hijos; las parejas se emocionan, se piden matrimonio; los maridos, que van a la fuerza acompañando a las esposas, terminan felices de lo que ver, porque trato de hacer algo mucho más allá de un espectáculo, no solo me subo a cantar”.