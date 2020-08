Carlos Rivera estrena "Brazos de Sol"

Anteriormente, el cantante mexicano entregó Vuelves, de la española Razalén; y Por tu amor, el éxito duranguense al que Rivera le impregnó su voz acompañada de su guitarra. A menos de una semana de ser estrenados, los videoclips de estos temas han sobrepasado el millón de vistas.

“Son las que más me gusta cantar y las he grabado solo con una guitarra y con mi estilo. Por eso le he puesto al proyecto el título Si fuera mía, porque las hice sonar como si fuera una de las mías”, explicó Rivera en una transmisión vía Instagram en la que habló acerca de Vuelves, la primera canción de este proyecto.

“Brazos de Sol”, un tema de trova que encuentra una cálida renovación en voz del cantautor pop que ha escalado las listas de popularidad de México.

Con este nuevo tema, el autor de “Que lo nuestro se quede nuestro”, recientemente certificado como Disco de Diamante y de Regrésame mi corazón, Doble Platino, vuelve a sorprender. Sin importar el género Carlos Rivera logra apropiarse de cada canción con su estilo único.

A inicios del año Carlos Rivera estrenó Perdiendo la cabeza y Ya pasará, tema en el que unió fuerzas con la organización benéfica Save The Children a favor de la niñez en México que ha sido gravemente afectada por la pandemia de COVID-19.

Con conmovedoras canciones, su trabajo discográfico Si fuera mía ya está generando mucha expectativa. Con los temas incluidos en el material, Carlos Rivera presenta lo que considera son algunas de las mejores expresiones de lo que hoy en día representa la canción pop contemporánea. Carlos Rivera se propone levantar los ánimos de sus fans mía con este proyecto hecho en confinamiento.