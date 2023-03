Carlos Rivera habla de amor y pasiones en "Sincerándome"

MIAMI.- El cantautor mexicano Carlos Rivera prefiere no hablar abiertamente de su vida privada ni responder a comentarios en las redes sociales. Pero a través de 10 canciones de su nuevo álbum que él mismo escribió, incluyendo algunas de los primeros años de su carrera, deja que el público lo conozca como una persona que ama, siente rabia y dolor, y también tiene miedos.

“El mundo celebrity (celebridad) me cuesta trabajo”, expresó el cantautor próximo a cumplir 37 años en una entrevista reciente. “Mi réplica está con música... creo que esa es la mejor manera que yo he tenido y tengo para poder como contar mi vida de la manera más bonita que yo puedo encontrar.”

Rivera compone desde los 8 años, aunque revelar sus letras al público le llevó mucho tiempo. Pero nunca dejó de escribir, pues sus canciones no las hacía pensando en grabarlas en un disco, sino más bien por necesidad, a manera de catarsis.

“Fue mi manera de decir las cosas, porque con las palabras nunca me era suficiente y entonces, de repente yo las convertía en canciones”, dijo.

Tras el lanzamiento de su álbum, a mediados de febrero, Rivera se siente aliviado de poder contar intimidades a través de sus canciones, e incluso más conectado con su público.

“Siento que me saco un peso”, expresó el intérprete de éxitos como Que lo nuestro se quede nuestro, Me muero, ¿Cómo pagarte? y Te esperaba. “La gente podría entender ya mucho más algunas cosas que me llegan a pasar o algunas reacciones que pudiera llegar a tener”.

Sentado en una suite de un lujoso hotel céntrico de Miami, Rivera explicó que los artistas muchas veces se disfrazan y escudan en la parte bonita que muestran. En cambio, ocultan sus defectos, tristezas, soledades y desamores. Con su canción Sincerándome Rivera quiso romper con todo eso, y mostrarse tal cual es.

“Fue como tratar de empatizar desde los sentimientos más puros que uno como ser humano puede tener”, explicó.

Rivera revela el dolor tras perder un amor, el miedo de que sus canciones románticas no tengan cabida en un mundo donde reina la música en inglés y el género urbano, la rabia de pensar que deja de ser él mismo por hacer cosas para encajar y quedar bien.

Uno de los temas destacados del álbum es Eres tú, el cual le escribió a su mamá cuando él tenía 16 años y no tenía dinero para comprarle un regalo en del Día de las Madres.

Siempre estaré aquí, la escribió hace casi 20 años como una agridulce despedida para su familia cuando se fue de su casa en el estado central de Tlaxcala hacia Ciudad de México para su primer proyecto en la televisión, La Academia que lo catapultó a la fama en su país. En cambio, Alguien me espera en Madrid también habla de marcharse, pero entusiasmado. Rivera la compuso hace una década tras su popular participación en el musical El Rey León en la capital española.

Rivera tuvo varios invitados para su álbum. Melissa Robles de la banda mexicana Matisse para Un viaje a todas partes; los intérpretes de regional mexicano Carin León y Eden Muñoz en Alguien me espera en Madrid; el colombiano Carlos Vives en Te soñé y el argentino Nahuel Pennisi en Mi niña linda.

El artista comenzará su gira Un tour a todas partes en marzo. Arranca en México y recorrerá 20 países durante cerca de un año, incluyendo presentaciones en Costa Rica, República Dominicana, España y Estados Unidos.

“Es muy importante cuando todo esto que yo canto lo puedo contar también y contextualizar en un show”, dijo Rivera.

