Jennifer López invita a no darse por vencidas: "Sigue bailando siempre"

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025.

MIAMI.- Jennifer López reflexionó sobre uno de los episodios más difíciles de su vida y envió un poderoso mensaje a sus seguidores, principalmente a las mujeres, instándolos a no darse por vencidos cuando sientan que el mundo se viene abajo.

Fue durante uno de sus espectáculos en Las Vegas , donde la Diva del Bronx expuso en tarima cómo se sintió tras divorciarse de Marc Anthony en 2014, luego de 10 años de matrimonio, y empezar de cero, pero esta vez como mamá de dos gemelos, Max y Emme.

"Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a ser buena en ello", dijo en tono jocoso. "En serio, no tiene gracia, en realidad fue una época muy dura", agregó más seria.

La cantante y actriz recordó que en medio del dolor acudió a su mentora, Louise Hay, quien le dio un poderoso mensaje de vida. "Estaba a punto de rendirme. Era una madre soltera con dos gemelos de tres años y llamé a una de mis mentoras. Se llamaba Louise Hay. Quizás algunos de ustedes la conozcan. Falleció".

"Me dijo: 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?' Le respondí: 'Sí, lo soy'. Y ella me dijo: 'Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?'. Le respondí: 'Sigo bailando hasta que consigo dar los pasos correctos'. Y ella me dijo: 'Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre'".

"¡Las mujeres no necesitamos mucho!"

En ese momento, el público del Colosseum, en el Caesars Palace de Las Vegas, ovacionó a JLo en apoyo, al tiempo que ella dijo: "Deseo lo mismo para todos y cada uno de ustedes, que, sin importar lo que les depare la vida, bailen, bailen y bailen, una y otra vez, y otra vez. ¡Los quiero mucho!".

En el mismo escenario, la intérprete de Let's Get Loud también quiso compartir un consejo a los hombres. "Saben qué, chicos... Voy a contarles un pequeño secreto, ya que estamos aquí y los quiero mucho, chicos".

"¡Las mujeres no necesitamos mucho! Es cierto. Necesitamos muy poco. Lo único que necesitamos de ustedes es un poco de azúcar. Eso es todo. Nos dan un poco de azúcar, dulzura, amabilidad, y nosotras les damos mucho a cambio", manifestó.