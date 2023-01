Carmichael comienza los Globos y aborda el escándalo

“Bienvenidos a la 80 entrega anual de los Globos de Oro. Soy su anfitrión Jerrod Carmichael”, dijo el comediante, quien ganó el año pasado un Emmy por su especial de HBO Rothaniel. “Y les diré por qué estoy aquí, estoy aquí porque soy negro”.

“No diré que ellos eran una organización racista”, continuó antes de sentarse en el escenario. “Pero no tenían un solo integrante negro hasta que George Floyd murió. Así que hagan lo que quieran con esa información”.

Carmichael dijo que rechazó reunirse con la presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, antes de conducir la ceremonia. En cambio, dijo que aceptó el trabajo por el dinero y para honrar al cine y la televisión.

El primer premio de la noche fue para Ke Huy Quan, el antiguo astro infantil de Indiana Jones and the Temple of Doom (Indiana Jones y el templo maldito), como mejor actor de reparto en Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo). Visiblemente emocionado, Quan quien no había conseguido un papel por años antes de que Daniel Kwan y Daniel Scheinert lo eligieran para su historia de multiversos, les agradeció a los directores por esa segunda oportunidad.

“Afortunadamente, más de 30 años después, dos tipos pensaron en mí”, dijo Quan. “Ellos recordaron a ese niño. Y me dieron la oportunidad para intentarlo de nuevo”.

Angela Bassett ganó el premio a mejor actriz de reparto por su papel en Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther: Wakanda por siempre).

“Quizá haya lágrimas en la noche, pero la alegría llega en la mañana”, dijo Bassett en referencia a la muerte del astro de la primera película de Black Panther Chadwick Boseman.

La alfombra roja (que este año era de color gris) estuvo llena de estrellas con vestidos de gala previo a la ceremonia, incluyendo a Bassett en un brillante vestido plata y Lily James en un impresionante vestido rojo. Ahora está por verse si los espectadores regresarán también. Los Globos son tradicionalmente una gala más libre y desinhibida que los Premios de la Academia, pero este año había bastantes nubes que rodeaban la premiación, literal y figuradamente.

Estrellas y estudios boicotearon la ceremonia del año pasado, que NBC optó por no televisar, argumentando que la HFPA necesitaba tiempo para hacer una reforma sustancial después de que reportes revelaran la falta de diversidad de la organización y algunas faltas éticas. Un año después, buena parte, aunque no todos, en Hollywood parecían listos para celebrar de nuevo.

Los Globos también se desarrollaron con un fondo de fuertes tormentas que han azotado el sur de California causando inundaciones en las zonas costeras y en las montañas fuera de Los Ángeles. La lluvia prolongada, que ha superado un pie (30 centímetros) desde el domingo en algunas regiones, también ha provocado deslaves y evacuaciones.

La ceremonia desde el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, es transmitida por primera vez en vivo vía directo en Estados Unidos a través del servicio Peacock de NBCUniversal, además de transmitirse por la televisora estadounidense NBC. Cuando los Globos pasaron por el escándalo, NBC modificó su acuerdo con la HFPA, y puso a los premios bajo un contrato de un año, además de cambiar su horario habitual de los domingos por la noche al martes.

FUENTE: AP