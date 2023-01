Nominados a los Globos de Oro en las principales categorías

Vista interior durante la 78a Vista previa anual de los Globos de Oro en The Rainbow Room el 26 de febrero de 2021 en Nueva York.

"Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin"), una comedia oscura sobre el abrupto fin de una amistad entre dos hombres que viven en una minúscula isla de Irlanda en los años 1920, lidera con ocho nominaciones, seguida por la producción de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo", con seis.

El comediante Jerrod Carmichael animará la gala, que vuelve a ser emitida en televisión luego de que en 2022 la industria la boicoteara.

Los Globos de Oro marcan el inicio de la temporada de premios que termina con los Óscar, este año celebrados el 12 de marzo.

- CINE -

Mejor película, drama"Avatar: El camino del agua"

"Elvis"

"Los Fabelman"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

Mejor película, musical o comedia"Babylon"

"Los espíritus de la isla"

"Todo en todas partes al mismo tiempo"

"Glass Onion: Un misterio de Knives Out"

"El triángulo de la tristeza"

Mejor actor, dramaAustin Butler, "Elvis"

Brendan Fraser, "La ballena"

Hugh Jackman, "The Son"

Bill Nighy, "Living"

Jeremy Pope, "The Inspection"

Mejor actriz, dramaCate Blanchett, "Tár"

Olivia Colman, "Imperio de luz"

Viola Davis, "La mujer Rey"

Ana de Armas, "Rubia"

Michelle Williams, "Los Fabelman"

Mejor actor, musical o comediaDiego Calva, "Babylon"

Daniel Craig, "Glass Onion: Un misterio de Knives Out"

Adam Driver, "Ruido de fondo"

Colin Farrell, "Los espíritus de la isla"

Ralph Fiennes, "El menú"

Mejor actriz, musical o comediaLesley Manville, "Mrs Harris Goes to Paris"

Margot Robbie, "Babylon"

Anya Taylor-Joy, "El menú"

Emma Thompson, "Buena suerte, Leo Grande"

Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actor de repartoBrendan Gleeson, "Los espíritus de la isla"

Barry Keoghan, "Los espíritus de la isla"

Brad Pitt, "Babylon"

Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Eddie Redmayne, "El ángel de la muerte"

Mejor actriz de repartoAngela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda por siempre"

Kerry Condon, "Los espíritus de la isla"

Jamie Lee Curtis, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Dolly De Leon, "El triángulo de la tristeza"

Carey Mulligan, "Ella dijo"

Mejor directorJames Cameron, "Avatar: El camino del agua"

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Baz Luhrmann, "Elvis"

Martin McDonagh, "Los espíritus de la isla"

Steven Spielberg, "Los Fabelman"

Mejor película de habla no inglesa"Sin novedad en el frente"

"Argentina, 1985"

"Close"

"La decisión de partir"

"RRR (Rise Roar Revolt)"

Mejor película de animación"Pinocho de Guillermo del Toro"

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"El gato con botas: El Último Deseo"

"Red"

- TELEVISIÓN -

Mejor serie dramática"Better Call Saul"

"The Crown"

"La casa del dragón"

"Ozark"

"Severance"

Mejor actor, dramaJeff Bridges, "The Old Man"

Kevin Costner, "Yellowstone"

Diego Luna, "Andor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Adam Scott, "Severance"

Mejor actriz, dramaEmma D'Arcy, "La casa del dragón"

Laura Linney, "Ozark"

Imelda Staunton, "The Crown"

Hilary Swank, "Diario de Alaska"

Zendaya, "Euphoria"

Mejor serie musical o comedia"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Wednesday"

Mejor actor, musical o comediaDonald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor actriz, musical o comediaQuinta Brunson, "Primaria Abbott"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Jenna Ortega, "Merlina"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para televisión"Black Bird"

"Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"The Dropout"

"Pam and Tommy"

"The White Lotus"

Mejor actor de miniserie o película para TVTaron Egerton, "Black Bird: confesiones de un asesino"

Colin Firth, "La escalera"

Andrew Garfield, "Por mandato del cielo"

Evan Peters, "Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"

Sebastian Stan, "Pam & Tommy"

Mejor actriz de miniserie o película para TVJessica Chastain, "George & Tammy"

Julia Garner, "Inventando a Anna"

Lily James, "Pam & Tommy"

Julia Roberts, "Gaslit"

Amanda Seyfried, "The Dropout"

- PELÍCULAS CON MÁS NOMINACIONES -

"Los espíritus de la isla" - 8

"Todo en todas partes al mismo tiempo" - 6

"Babylon" - 5

"Los Fabelman" - 5

"Elvis" - 3

"Pinocho de Guillermo del Toro" - 3

"Tár" - 3

FUENTE: AFP