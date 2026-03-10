Carnaval Miami continúa celebraciones con Torneo de Dominó

MIAMI.- El Club Kiwanis de la Pequeña Habana invita a fanáticos del dominó a la gran final del Torneo de Dominó Carnaval Miami , una de las tradiciones culturales más esperadas de esta festividad.

La competición reúne a jugadores experimentados de todo el país durante varios días de animada competencia en el corazón de la Pequeña Habana.

Celebrado en el emblemático Parque del Dominó, 1444 SW 8th Street - Miami, FL 33135, el torneo transforma un clásico pasatiempo de la comunidad en una competencia apasionada y llega a su final este miércoles 11 de marzo.

Los jugadores se reúnen alrededor de las mesas para disfrutar de intensas partidas, rivalidades amistosas y muchas risas, reflejando la vibrante cultura que hace de la Pequeña Habana algo tan único.

El Torneo de Dominó Carnaval Miami forma parte de la celebración más amplia del Carnaval Miami, una serie de eventos exclusivos que recaudan fondos para apoyar los programas de la Fundación Kiwanis de la Pequeña Habana que benefician a los jóvenes y las familias de la comunidad.

Tras diversos compromisos para celebrar el Carnaval Miami 2026, el sábado 15 de marzo tendrá lugar el esperado y legendario Festival de Música de la Calle Ocho.

Este año, el festival contará con la presencia de la sensación musical mundial Guaynaa, nombrado Rey del Carnaval Miami 2026.