domingo 28  de  diciembre 2025
PATRIMONIO

Casa Blanca anuncia que Kennedy Center pasa a llamarse Centro Trump-Kennedy

En los últimos meses Trump había hecho varias referencias a un cambio de nombre del icónico Kennedy Center

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como Centro Trump Kennedy, en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como "Centro Trump Kennedy", en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.

AFP / Brendan Smialowski
El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.

Getty Images via AFP / Photo by Heather Diehl

WASHINGTON.- La Casa Blanca anunció que el Kennedy Center en Washington, una de las principales instituciones culturales de Estados Unidos, ahora pasa a llamarse Trump-Kennedy Center en honor al presidente Donald Trump. Recientemente, Trump demolió el Ala Este de la Casa Blanca para hacer un gran salón de baile y busca construir un gran arco triunfal.

El centro cultural, un imponente edificio blanco ubicado a orillas del río Potomac, llevaba únicamente el nombre del presidente demócrata John F. Kennedy, asesinado en 1963. Inaugurado en 1971, cuenta con una ópera, un teatro y una orquesta sinfónica.

Lee además
Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habla durante una ceremonia de despedida en la Base Conjunta Andrews, Maryland, Estados Unidos, el miércoles 20 de enero de 2021.  video
CINE

Amazon-MGM estrena tráiler de documental sobre Melania Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a mediados de diciembre que la junta directiva del Kennedy Center, integrada desde febrero por allegados a Trump, había votado por unanimidad el cambio.

"La decisión se tomó debido al increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio. No solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también en lo financiero y en su reputación", declaró Leavitt en un mensaje en X.

En los últimos meses Trump había hecho varias referencias a un cambio de nombre del Kennedy Center.

A principios de diciembre, en la inauguración de un instituto de la paz que también había sido rebautizado en su honor, Trump se refirió a la famosa institución como Trump-Kennedy Center.

Al regresar a la Casa Blanca el pasado enero, Trump removió a los miembros demócratas de la junta directiva de la institución y destituyó a su presidente.

Este año presentó él mismo los galardones, otorgados al actor de Rocky Sylvester Stallone, a la leyenda de la música disco Gloria Gaynor y a la banda de rock KISS.

Unos días antes, en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 5 de diciembre, Trump recibió un nuevo premio de la paz del organismo rector del fútbol y pronunció un discurso en el escenario.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

Celine Dion interpreta "All By Myself" y recita monólogo disfrazada del Grinch

Britney Spears celebra Navidad con hijo menor en marco de conflicto con Kevin Federline

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. 
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

En América Latina, el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia marcó un hito; el nuevo presidente celebra en la ceremonia presidencial, tras las elecciones en Bolivia.
RESUMEN DE ELECCIONES

Latinoamérica gira a la derecha y se distancia del socialismo del siglo XXI

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
SEGURIDAD

Organización denuncia "fallos" del Servicio Secreto tras incidente en salida pública de Trump

Shohei Ohtani levanta el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol con Japón
Béisbol

Japón marca el camino al Clásico Mundial 2026 con continuidad, pitcheo y el dilema Shohei Ohtani

Te puede interesar

Venta de comestibles en puestos afuera del mercado municipal de Quinta Crespo en Caracas, Venezuela el 30 de septiembre de 2025.
CRISIS SOCIOECONÓMICA

Venezuela cierra 2025 en un "umbral hiperinflacionario" y con desesperanza de futuro

Por Estefani Brito
LA MDSO no solo enfrenta retos diarios para combatir la violencia, sino que también avanza con estrategias orientadas a consolidar la confianza y reforzar la protección de los residentes
POLICÍA

Pulso de la criminalidad en el condado Miami-Dade en 2025

El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. 
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

En América Latina, el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia marcó un hito; el nuevo presidente celebra en la ceremonia presidencial, tras las elecciones en Bolivia.
RESUMEN DE ELECCIONES

Latinoamérica gira a la derecha y se distancia del socialismo del siglo XXI