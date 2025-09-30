martes 30  de  septiembre 2025
Caso Diddy: fiscales federales buscan más de 11 años de cárcel para el rapero

Sobre los cargos de crimen organizado y tráfico sexual, Diddy fue absuelto, haciendo a un lado un posible condena de cadena perpetua

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

AFP/Ángela Weiss
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los fiscales federales que forman parte del caso contra el rapero y productor Sean Diddy Combs trabajan para solicitar una condena mayor a 11 años de cárcel contra el artista, sobre quien pesan cargos relacionados a la prostitución.

TMZ reseñó que, según una nueva presentación judicial a la que tuvieron acceso, la parte acusadora apunta a una condena de no menos de 135 meses de cárcel para Diddy, así como una multa por 500.000 dólares.

Se espera que una respuesta se obtenga tan pronto como esta semana, pues está pautado que sea este viernes cuando el juez Arun Subramanian dicte sentencia contra el rapero y productor.

Diddy podría pasar hasta 20 años tras las rejas

La petición de los fiscales federales podría quedarse corta frente a una posible sentencia de hasta 20 años de cárcel para Diddy, quien fue encontrado culpable de dos cargos de transportar prostitutos masculinos a través de las fronteras estatales.

Estos, según la investigación del caso, participaron en las famosas fiestas “freak-off” que ofrecía el magnate del hip-hop.

A juicio de la parte acusadora, situaciones similares a las protagonizadas por la afamada figura musical terminaron en sentencia de más de 10 años de prisión por el uso de la violencia y amenazas.

De acuerdo con estos, el rapero no se ha mostrado arrepentido de sus acciones, por lo que se le debería aplicar un castigo ejemplar.

“Pero no hay nada mutuo en una relación donde una persona tiene todo el poder y la otra termina ensangrentada y magullada”, resalta la petición de los fiscales federales, quienes responsabilizaron al rapero de intentar reparar largos años de abuso contra sus víctimas, quienes arrastran daño emocional y físico.

Sobre los cargos de crimen organizado y tráfico sexual, Diddy fue absuelto, haciendo a un lado un posible condena de cadena perpetua.

