Cate Blanchett considera abandonar Hollywood

La afamada artista incluso destacó que no está segura de calificarse como “actriz”.

Respecto a la fama, señaló que no se trata de algo que la convenza, al punto de creer que es complicado convivir siendo una figura mediática: “Cuando vas a un programa de entrevistas, e incluso aquí ahora, y ves fragmentos de lo que has dicho, destacados y en cursiva, suenan muy fuertes. No soy esa persona”.

“Siempre me he sentido al margen de las cosas, por lo que siempre me sorprende cuando pertenezco a cualquier lado. Entro con curiosidad en cualquier entorno, sin esperar ser aceptada ni bienvenida. Me he pasado la vida adaptándome a la sensación de incomodidad”, agregó Blanchett.

Próximos proyectos de la actriz

Mientras piensa en la nueva etapa de su vida, sigue haciendo de las suyas hasta que tome una decisión oficial. Actualmente, brilla en The Fever, una obra radiofónica aclamada por la crítica.

Infobae reseñó que esta gira en torno a una mujer que se encuentra en el extranjero, donde sufre una enfermedad que la obliga a reflexionar sobre su vida.

También forma parte de Black Bag, una película en la que da vida a una mujer sospechosa de traicionar a Estados Unidos bajo prácticas de espionaje.

Blanchett terminó recientemente una temporada teatral en Londres, a la espera del estreno del filme Father, Mother, Sister, Brother, del que forma parte y está previsto a estrenarse este año.