"Cazadores del fin del mundo": acción post apocalipsis

MIAMI.- ¿Qué viene a la mente si se pronuncia el nombre de J.J Perry? Probablemente pocos en la audiencia sepan de quién se trata. Ahora bien, ¿sucede lo mismo si se nombran las siguientes películas: John Wick, Django Desencadenado? Obviamente, los fanáticos de filmes de acción sabe que son producciones que involucran grandes nombres como Keanu Reeves en la actuación, y Quentin Tarantino en la dirección.

Que todo este contexto sirva para mencionar que J.J Perry, —ese nombre quizás anónimo para muchos— quien es uno de los dobles de acción más reconocidos de la industria cinematográfica. Con 58 años de edad y más de 150 películas en su filmografía, Perry ostenta, entre otros premios, el World Stunts Award como Especialista Masculino del Año en 2004, y Coordinador de Especialistas del Año, en el Action Fest de 2012, llevado a cabo en Carolina del Norte.

Porque su oficio originalmente ha sido el de doble de acción, la persona que hace las escenas más arriesgadas de un rodaje para el que protagonista quede como héroe (salvo en excepciones como las de Tom Cruise). Y desde 2022 ese 'doble de acción' decidió incursionar en la dirección. Este año estrena la tercera, después de su debut en 2021 con Turno de Día.

Ahora llega Afterburn, también titulada Cazadores del fin del mundo, y Mundo D Película trae esta producción a la cartelera venezolana a partir del próximo jueves 23 de octubre.

Cazadores del fin del mundo

El punto de partida de la cinta ocurre 10 años después de que una llamarada solar destruye la tecnología mundial. En ese multiverso la historia sigue a Jake (Dave Bautista) un guerrero que busca tesoros perdidos bajo las órdenes de King August (Samuel L. Jackson). Un día, y tras lo que cree será su última misión, Jake le dice a su jefe que se retira a disfrutar de una apacible vida sobre su barco. Pero King August tiene una misión más para él: encontrar a la Mona Lisa, una misión que convertiría a Jake en una suerte de 'agregado cultural' de un posible gobierno de August en ese hemisferio del planeta en el que coexisten. En el camino Jake une fuerzas con Drea (Olga Kurylenko), un amor anhelado. Y la historia cambia para todos.

Cazadores del fin del mundo tiene grandes secuencias de acción muy al estilo de sagas como James Bond o Misión Imposible, con un Dave Bautista convincente y entregado a desafiar todo reto físico y mental que implique su rol, el de un hombre que se forja su propio destino casi a cambio de nada. Los obstáculos que enfrenta este héroe de turno son dignos de lo que el director del filme conoce a cabalidad: las escenas de alto riesgo. La cinta está basada en una historieta del mismo nombre editada por la firma Red 5 Comics. Este proyecto cinematográfico había cambiado de director y protagonista desde 2010 hasta llegar a este resultado final que Mundo D Película trae a las salas de cine venezolanas a partir del jueves 23 de octubre.

De los actores habría que recordar el icónico papel de Bautista como Drax, el destructor, en la saga Guardianes de la Galaxia. De Samuel L. Jackson su carta bajo la manga es una nominación al Oscar por Pulp Fiction. En cuanto a Olga Kurylenko pasó de Chica Bond a actriz de grandes papeles en más de 60 películas dentro y fuera de Hollywood. El filme fue rodado en su totalidad en Bratislava, Eslovaquia durante 2024. Y es, sin duda, una buena dosis de acción y ciencia ficción para los amantes de ambos géneros.