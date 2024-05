Christian Nodal y Cazzu ponen fin a su romance

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuo permanecen fuertes especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti", reza el escrito publicado en las historias de Instagram.

Comunicado Nodal Christian Nodal confirma su ruptura con Cazzu. Captura de pantalla/Instagram/@nodal

En este sentido, Nodal manifestó su agradecimiento a Cazzu por los momentos vividos y solicitó a los seguidores de ambos respetar su intimidad.

"Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su aprecio y comprensión durante este tiempo de cambio", concluyó.

Por su parte, Cazzu compartió el comunicado de su ahora expareja y agregó: "Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores".

"Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”, añadió.

Historia IG Cazzu.JPG Hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram. Captura de pantalla/Instagram/@cazzu

La relación

Cazzu y Nodal se conocieron en mayo de 2022, cuando el mexicano se presentaba en la Feria de San Isidro, Metepec, México, y Cazzu estaba entre el público.

Posteriormente, en junio, fueron vistos caminando por las calles de Antigua en Guatemala, hecho que inició las especulaciones en torno a la posible relación. Pero no fue sino hasta agosto de ese año que confirmaron el romance en los Premios Gardel 2022.

Constantemente los artistas se mostraban felices en sus redes sociales, y en abril de 2023 en redes sociales corrió la posibilidad de que estuvieran esperando a su primera hija. Cazzu lo confirmó durante un concierto en Buenos Aires en donde dejó ver su vientre en crecimiento.

La pequeña nació el 14 de septiembre.

Recientemente, Nodal compartió detalles del nacimiento de Inti y señaló que fue una experiencia traumática porque ambas corrían peligro. El intérprete dijo que durante el trabajo de parto, los latidos de Cazzu y de la bebé comenzaron a bajar debido a que el cordón umbilical salió antes que la pequeña.

"Es el peor sentimiento en mi vida. Yo estaba: 'Dios por favor nunca te pido nada, no me hagas esto... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola'", comentó durante una entrevista que concedió a Luz García.

En días pasados se especuló que los artistas estaban separados debido a las publicaciones que habían estado haciendo.