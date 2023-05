Christian Nodal confiesa que retirarse tatuajes es doloroso

“A mí me dolió muchísimo más (quitarme los tatuajes) que ponérmelos; lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como quince minutos; pero es muy doloroso, es un proceso muy doloroso y cansado”, comentó el intérprete de De los besos que te di.

Asimismo, aseguró que el proceso es lento, y no se borran en la primera sesión sino que se debe pasar por varias para lograr el resultado deseado.

“Me dolió muchísimo, y para lo que se fue, todavía están bien visibles”, dijo al respecto a los conductores venezolanos Nacho Redondo, Leonardo Rojas y Christopher Andrade. Además, el proceso tiene implica algunas inyecciones, algo que a Nodal no le gusta.

Igualmente, Christian Nodal señaló que la experiencia ha sido la consecuencia de la rebeldía, ya que los tatuajes que se ha hecho fueron una manera de expresar su desacato, pues enfatizó que siempre ha sido una persona de carácter contestatario.

Recientemente, en una entrevista al programa de televisión Lo sé todo, en Colombia, Christian Nodal reveló que está preparado para la paternidad, una etapa en su vida que no solo llega con más responsabilidades sino también con decisiones personales que replantean cada una de sus acciones; por ello, planea borrar los tatuajes de su cara.

El artista explicó que, aunque tatuarse es una experiencia que siempre ha disfrutado, desea eliminar los diseños que se hizo en su cara porque espera que su hija lo conozca tal cual es.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?", señaló.

