Celebridades comparten postales para celebrar la Navidad

MIAMI.- Durante Nochebuena y el día de Navidad, las celebridades se toman un tiempo para compartir con sus fanpaticos una postal con la que no solo exhiben a seres queridos, también envían un mensaje de agradecimiento y amor a quienes los apoyan a través de las plataformas sociales.

A través de Instagram, músicos, artistas, influencers, comparten sus mejores deseos a los miles de seguidores.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta algunas de las postales que se han viralizado en redes sociales.

Adamari López

Como ya es tradición, la actriz y presentadora boricua compartió una fotografía acompañada de Alaïa.

"Felices fiestas mi gente linda les deseo una noche buena maravillosa rodeados de sus seres queridos! Mi deseo es seguir teniéndolos aquí para seguir disfrutándonos, divirtiéndonos y creciendo juntos. Mi princesa y yo los queremos mucho", escribió.

Sofía Vergara

La colombiana posó junto a su perro Amore, sentada delante del árbol luciendo un conjunto vinotinto aterciopelado con encaje. "Feliz Navidad a todos mis seguidores!!! Los quiero!! Gracias por estar siempre ahi!!!".

Kim Kardashian

La empresaria y socialité publicó una serie de fotografías junto a sus hijos y sobrinos. En cada imagen, la fundadora de Skim y los pequeños lucían pijamas temáticas diferentes.

"Era la noche antes de Navidad...", escribió, frase que hace alusión al poema Una visita de San Nicolás (1823) de Clement Clarke Moore.

Kris Jenner

La matriarca del clan Kardashian Jenner, también compartió una serie de imágenes que recorre algunas navidades. La primera es una auténtica y divertida fotografía en la que luce una pijama de navidad con lentes de sol; las siguientes, son fotos de fiestas pasadas junto a sus hijos.

Luis Fonsi y Agueda López

La pareja compartió una tierna foto junto a sus hijos. "Feliz Navidad de parte de nuestra familia. Bendiciones".

Jennifer López

La Diva del Bronx también compartió un álbum con miembros de su familia luciendo pijamas de rayas blancas y rosadas. "Twas the night… (Era la noche…)".