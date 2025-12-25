jueves 25  de  diciembre 2025
EN LAS REDES

Celebridades comparten postales para celebrar la Navidad

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta algunas de las postales de celebridades que se han viralizado en redes sociales

Kim Kardashian junto a hijos y sobrinos.&nbsp;

Kim Kardashian junto a hijos y sobrinos. 

Captura de pantalla/Instagram/@kimkardashian
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante Nochebuena y el día de Navidad, las celebridades se toman un tiempo para compartir con sus fanpaticos una postal con la que no solo exhiben a seres queridos, también envían un mensaje de agradecimiento y amor a quienes los apoyan a través de las plataformas sociales.

A través de Instagram, músicos, artistas, influencers, comparten sus mejores deseos a los miles de seguidores.

Lee además
El rey Carlos III y la reina Camila lideran la caminata al tradicional servicio de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2025. 
REALEZA

Familia real de Reino Unido asiste a tradicional servicio de Navidad de Sandringham
Escena del filme El Expreso Polar. 
PLATAFORMAS

Películas para disfrutar con la familia en Navidad

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta algunas de las postales que se han viralizado en redes sociales.

Adamari López

Como ya es tradición, la actriz y presentadora boricua compartió una fotografía acompañada de Alaïa.

"Felices fiestas mi gente linda les deseo una noche buena maravillosa rodeados de sus seres queridos! Mi deseo es seguir teniéndolos aquí para seguir disfrutándonos, divirtiéndonos y creciendo juntos. Mi princesa y yo los queremos mucho", escribió.

Embed

Sofía Vergara

La colombiana posó junto a su perro Amore, sentada delante del árbol luciendo un conjunto vinotinto aterciopelado con encaje. "Feliz Navidad a todos mis seguidores!!! Los quiero!! Gracias por estar siempre ahi!!!".

Embed

Kim Kardashian

La empresaria y socialité publicó una serie de fotografías junto a sus hijos y sobrinos. En cada imagen, la fundadora de Skim y los pequeños lucían pijamas temáticas diferentes.

"Era la noche antes de Navidad...", escribió, frase que hace alusión al poema Una visita de San Nicolás (1823) de Clement Clarke Moore.

Embed

Kris Jenner

La matriarca del clan Kardashian Jenner, también compartió una serie de imágenes que recorre algunas navidades. La primera es una auténtica y divertida fotografía en la que luce una pijama de navidad con lentes de sol; las siguientes, son fotos de fiestas pasadas junto a sus hijos.

Embed

Luis Fonsi y Agueda López

La pareja compartió una tierna foto junto a sus hijos. "Feliz Navidad de parte de nuestra familia. Bendiciones".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por AGUEDA (@aguedalopez)

Jennifer López

La Diva del Bronx también compartió un álbum con miembros de su familia luciendo pijamas de rayas blancas y rosadas. "Twas the night… (Era la noche…)".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Temas
Te puede interesar

Princesa Charlotte se une a Kate Middleton en especial de villancios navideños

Khloe Kardashian revela qué miembro de la familia costea fiesta anual de Navidad

"Stranger Things" se convierte en la serie más vista de Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.
Estructuras paramilitares

La Fuerza Quds iraní refuerza su presencia en Caracas en el momento más crítico del régimen de Maduro

Nasry Asfura, del Partido Nacional. 
Retorno de la derecha

El empresario conservador Nasry Asfura es proclamado oficialmente presidente de Honduras

Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos Juntos en Navidad en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.
REALEZA

Princesa Charlotte se une a Kate Middleton en especial de villancios navideños

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Te puede interesar

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
FOTO: Plaza Manger y exterior de la Basílica de la Natividad, en Belén, hoy Palestina.
MUNDO

Belén, el santuario donde miles acuden a celebrar el nacimiento de Jesús

Escena del filme El Expreso Polar. 
PLATAFORMAS

Películas para disfrutar con la familia en Navidad

Imagen referencial.
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.
Estructuras paramilitares

La Fuerza Quds iraní refuerza su presencia en Caracas en el momento más crítico del régimen de Maduro