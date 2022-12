Celebridades comparten postales navideñas en redes

La actriz y animadora puertorriqueña Adamari López compartió en la víspera de navidad una fotografía con su hija compartiendo sus mejores deseos a todos sus seguidores. "Mis deseos para ti en esta Navidad. Salud, amor, unión, bendiciones y que disfrutes de la magia de la noche buena", escribió.

No obstante, este 25 de diciembre volvió a postear una fotografía en la que deseó una feliz navidad.

Por su parte, la cantante colombiana Shakira, quien ha manifestado que el 2022 ha sido un año lleno de diversos obstáculos y emociones, también compartió una fotografía en noche buena deseando a sus seguidores una feliz navidad. "Gracias por todo el amor y el apoyo que nos diste a mí y a mis hijos durante este año. Les deseo unas dulces vacaciones. Por un 2023 lleno de paz y esperanza", comentó.

La intérprete de Waka Waka también publicó una fotografía junto a sus hijos con el texto: "En el desierto buscando la serenidad en esta navidad".

La modelo venezolana Aleska Génesis también compartió un álbum de fotos en Instagram para celebrar la navidad. "FELIZ NAVIDAD. Que tus deseos se hagan realidad", escribió.

La cantante Mariah Carey también compartió fotografías de su navidad, y además aprovechó la oportunidad para desear felices fiestas y agradecer el nuevo logro que alcanzó su sencillo All I Want For Christmas Is You, el cual superó su propio récord en la plataforma Spotify y fue escuchado tuvo 21.273 millones de reproducciones el 24 de diciembre.

La cantante mexicana Thalía también festejó compartiendo un recuerdo en su Instagram en donde revive un momento en el que vistió un sensual traje de Santa Claus. "¡¡Llegó navidad y con ella este recuerdo con mi outfit de Santa Claus!!".

