Celebridades reviven estética de 2016 en las redes

MIAMI.- Las redes sociales se dejan llevar por las nostalgias gracias a un nuevo reto viral. Desde la llegada del Año Nuevo, los usuarios celebran los 10 años de 2016 recordando tendencias como el filtro de perro de Snapchat, el Mannequin Challenge, las coronas de flores en Coachella y los jeans ajustados. Y las celebridades no se han quedado atrás.

Estrellas como Kylie Jenner , Shay Mitchell y Lea Michelle recordando algunos de sus momentos ahora icónicos de aquella época. A continuación, recopilamos a los famosos que han participado en la tendencia:

Kylie Jenner

La reina de la estética de 2016 sorprendió a sus fans recordando sus mejores looks de la era King Kylie, con cabellos coloridos y labios mate. "Tenías que haber estado ahí", escribió la empresaria e influencer en su publicación.

Kylie Jenner recordó su icónica era King Kylie.

Lucy Hale

¿Quién era realmente "A"? Lucy Hale desbloqueó recuerdos fundamentales al publicar esta foto junto a todo el elenco de Pretty Little Liars, recordándole al público por qué las mentirosas dominaban sus noches.

Lea Michele

La actriz se transportó directo a los pasillos de la hermandad Kappa Kappa Tau. En su carrusel de Instagram, rescató una joya de la era Scream Queens junto a Abigail Breslin, Billie Lourd y Emma Roberts. Un recordatorio de que el rosa y el humor negro fueron la mezcla perfecta de aquel año.

Eva Longoria

Si hubo un accesorio que definió el espíritu de 2016, fue la corona de flores. Eva Longoria se unió al trend con una selfie que es, básicamente, una cápsula del tiempo: el filtro perfecto, la luz ideal y la estética de festival tan propia de la época.

Shay Mitchell

Las reinas indiscutibles de Indio, California. Shay Mitchell y Ashley Benson personificaron la era Coachella como nadie más. Según Shay, esta foto es la definición gráfica de 2016 en el diccionario, y honestamente, viendo sus outfits y la vibra del momento, es imposible llevarle la contraria.