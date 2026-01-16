viernes 16  de  enero 2026
EN REDES

Celebridades reviven estética de 2016 en las redes

Famosos como Kylie Jenner y Shay Mitchell viajan 10 años al pasado para celebrar los momentos retro más recordados de la época

Kylie Jenner subió un carrusel para recordar su icónica era King Kylie.&nbsp;

Kylie Jenner subió un carrusel para recordar su icónica era King Kylie. 

Captura de Pantalla / Instagram / kyliejenner
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las redes sociales se dejan llevar por las nostalgias gracias a un nuevo reto viral. Desde la llegada del Año Nuevo, los usuarios celebran los 10 años de 2016 recordando tendencias como el filtro de perro de Snapchat, el Mannequin Challenge, las coronas de flores en Coachella y los jeans ajustados. Y las celebridades no se han quedado atrás.

Estrellas como Kylie Jenner, Shay Mitchell y Lea Michelle recordando algunos de sus momentos ahora icónicos de aquella época. A continuación, recopilamos a los famosos que han participado en la tendencia:

Lee además
Los aficionados posan para selfis antes de la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2025, en el estadio St. Jakobshalle de Basilea.
MÚSICA

Eurovisión celebra 70 aniversario con una gira
La cantante Lalywood presenta su sencillo TESUER video
MÚSICA

La cantante Lalywood presenta tema sobre identidad femenina

Kylie Jenner

La reina de la estética de 2016 sorprendió a sus fans recordando sus mejores looks de la era King Kylie, con cabellos coloridos y labios mate. "Tenías que haber estado ahí", escribió la empresaria e influencer en su publicación.

Captura de pantalla 2026-01-16 a las 11.56.54 a. m.
Kylie Jenner recordó su icónica era King Kylie.

Kylie Jenner recordó su icónica era King Kylie.

Lucy Hale

¿Quién era realmente "A"? Lucy Hale desbloqueó recuerdos fundamentales al publicar esta foto junto a todo el elenco de Pretty Little Liars, recordándole al público por qué las mentirosas dominaban sus noches.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lucy Hale (@lucyhale)

Lea Michele

La actriz se transportó directo a los pasillos de la hermandad Kappa Kappa Tau. En su carrusel de Instagram, rescató una joya de la era Scream Queens junto a Abigail Breslin, Billie Lourd y Emma Roberts. Un recordatorio de que el rosa y el humor negro fueron la mezcla perfecta de aquel año.

Embed

Eva Longoria

Si hubo un accesorio que definió el espíritu de 2016, fue la corona de flores. Eva Longoria se unió al trend con una selfie que es, básicamente, una cápsula del tiempo: el filtro perfecto, la luz ideal y la estética de festival tan propia de la época.

Shay Mitchell

Las reinas indiscutibles de Indio, California. Shay Mitchell y Ashley Benson personificaron la era Coachella como nadie más. Según Shay, esta foto es la definición gráfica de 2016 en el diccionario, y honestamente, viendo sus outfits y la vibra del momento, es imposible llevarle la contraria.

Embed

Temas
Te puede interesar

La cantante Lalywood presenta tema sobre identidad femenina

Harry Styles anuncia cuarto álbum de estudio

Julio Iglesias responde a acusaciones de abuso sexual: "Son absolutamente falsas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

Te puede interesar

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza alentadores resultados económicos en EEUU

Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
UNANIMIDAD

Florida: Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

Militares en Cuba.  video
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro