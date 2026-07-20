lunes 20  de  julio 2026
DUELO

Hijos de Aylín Mujica dedican mensajes de despedida a su hermano Mauro tras su muerte

A través de emotivas publicaciones, los hijos menores de la conductora, Violeta y Alejandro, expresaron el dolor que enfrentan como hermanos

Aylín Mujica, animadora.

Aylín Mujica, animadora.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El luto que embarga a la familia de la actriz y conductora cubana Aylín Mújica tras el repentino fallecimiento de su primogénito, Mauro Méndez (Menéndez), a los 30 años, ha provocado una profunda ola de solidaridad.

Luego de que la propia artista y el padre del joven, el músico Osamu Menéndez, expresaran públicamente su devastación, han sido ahora los hijos menores de la actriz quienes han recurrido a sus redes sociales para rendir tributo a su hermano mayor.

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A través de emotivas publicaciones recopiladas por People en Español, Violeta y Alejandro expresaron el dolor que enfrentan como hermanos, compartiendo recuerdos entrañables y dejando en claro el vacío incalculable que deja la partida de "Mau".

Un lazo indestructible reflejado en redes

Alejandro, el segundo de los hijos de la conductora, compartió una serie de fotografías de su infancia y de momentos recientes junto a Mauro, acompañadas de un breve pero desgarrador texto en el que prometió mantener vivo su legado de alegría. Por su parte, la menor de los hermanos, Violeta, conmovió a sus seguidores al publicar una dedicatoria cargada de nostalgia y amor fraternal, asegurando que su hermano mayor se convirtió a partir de ahora en el ángel guardián de toda la familia.

Los mensajes, que rápidamente se llenaron de comentarios de apoyo y condolencias por parte de amigos y seguidores, reflejan la estrecha unión que los tres hermanos mantuvieron a pesar de las distancias geográficas y los compromisos profesionales de su madre.

Un duelo cobijado por el medio artístico

La dolorosa noticia ha tocado las fibras más sensibles del espectáculo internacional. Al dolor de los hermanos se sumaron los mensajes de la madrastra de Mauro, la actriz cubana Yoraisy Gómez, y de su pequeño hermano de 10 años, Oliver, quienes manifestaron tener el "corazón roto" ante una pérdida tan imprevista.

Figuras del entretenimiento y compañeros de Aylín Mújica en sus proyectos televisivos más recientes, como Lupillo Rivera, Ninel Conde y Lorena Herrera, también han dedicado oraciones y palabras de aliento, pidiendo fortaleza divina para que la presentadora y sus hijos puedan sobrellevar el que la misma Aylín ha calificado como "el desafío más grande" de toda su vida.

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