Shakira y Tom Cruise se reencuentran a tres años de rumores de romance

El actor estadounidense Tom Cruise y la cantante colombiana Shakira asisten al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2023 en el Autódromo Internacional de Miami en Miami Gardens, Florida, el 7 de mayo de 2023.

MIAMI.- Han sido muchas las postales que la final de la Copa del Mundo 2026 ha dejado a la historia de la cultura pop. Sin embargo, hay una inesperada y que despierta una vieja especulación: el supuesto romance entre Shakira y Tom Cruise.

La cantante colombiana compartió en redes sociales una fotografía junto al protagonista de Misión Imposible y Top Gun. En la imagen se puede apreciar a la barranquillera sonriente mientras abraza al actor.

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“¡Mire quién vino a saludarme y a desearme suerte! Te queremos, Tom Cruise”, escribió Shakira.

Shakira y Tom Cruise en la final del Mundial 2026. Captura de pantalla/Instagram/@shakira

Para algunos la postal no es más que el recuerdo de dos estrellas que coinciden en un evento importante: Cruise fue el encargado de dedicar unas emocionantes palabras sobre cómo el fútbol puede unir al mundo, mientras que Shakira cerraba la presentación de medio tiempo del mundial.

No obstante, la fotografía recordó que hace tres años, cuando la barranquillera volvía a empezar una vida en Miami, junto a sus hijos, corrió el rumor de un supuesto romance.

¿Sí hubo amor?

Fue en mayo de 2023 cuando el actor y la cantante fueron relacionados. Ambos posaron juntos durante su asistencia al Gran Prix de Miami.

Desde entonces, en prensa y redes sociales corrió como pólvora el rumor de que Tom estaba interesado en Shakira y que ambos tenían química. Por su parte, la periodista española Silvia Taulés no aupó los rumores y aseguró que se trataba de una amistad.

No obstante, en junio, Tom habló sobre Shakira en Despierta América, expresando una serie de halagos que fomentaron las especulaciones: "Es tan talentosa, ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo, ella es una gran persona".

El fin de estos rumores llegó días más tarde, cuando Shakira fue vista junto a Lewis Hamilton, con quien también fue vinculada sentimentalmente.