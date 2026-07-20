lunes 20  de  julio 2026
PLATAFORMAS

Tom Hiddleston se inspira en Loki para "Pompeya: Más allá del tiempo"

El docudrama de la National Geographic será estrenado este miércoles 22. Un día después llegará a las plataformas Disney + y Hulu

El actor británico Tom Hiddleston posa en la alfombra verde a su llegada a la entrega de los premios Olivier en el Royal Albert Hall, en el centro de Londres, el 12 de abril de 2026.

El actor británico Tom Hiddleston posa en la alfombra verde a su llegada a la entrega de los premios Olivier en el Royal Albert Hall, en el centro de Londres, el 12 de abril de 2026.

AFP/Carlos Jasso

WASHINGTON.- En Pompeya: Más allá del tiempo (Pompeii: Out of time), Tom Hiddleston combina su gran pasión por la historia antigua y su experiencia encarnando al astuto Loki para dar vuelta al reloj y contar a modo de detective la destrucción de Pompeya, siguiendo el rastro de tres de sus habitantes durante la tragedia.

El docudrama de la National Geographic cuenta con la producción ejecutiva de Hiddleston y Kevin Wright, quien produjo el spin off dedicado al dios de la mitología nórdica en el universo Marvel, y será estrenado este miércoles 22 en el canal de la emblemática sociedad. Un día después llegará a las plataformas Disney + y Hulu.

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Docuserie

La relación de Loki, un show estrechamente vinculado a las paradojas temporales, el destino y las segundas oportunidades, con esta miniserie histórica de tres capítulos fue "casi inevitable", indicó el actor a EFE.

"Creamos una gramática de narración en la serie (Loki), una estructura que podíamos reutilizar aquí. Esa gramática de pausar una línea temporal, rebobinar o volver al inicio", explicó.

Expertos e historiadores reconocieron que esta narrativa reflejaba muy bien el proceso de "reunir fragmentos de evidencia para retratar el pasado", agregó Hiddleston.

Con una línea temporal que se va moviendo con un gesto de la mano del británico -en un guiño evidente a su famoso personaje-, el show refleja las vidas reales de los habitantes de Pompeya, desafía narrativas arraigadas, muestra que la destrucción ocurrió en un periodo de 24 horas y prueba que también hubo sobrevivientes.

En esos momentos cruciales, Hiddleston sigue las pistas de un aprendiz de herrero, un soldado pretoriano y de Julia Felix, exitosa mujer de negocios y dueña de una de las mansiones más grandes y opulentas de la ciudad. Con la ayuda de la magia cinematográfica, se inserta casi como un personaje más en sus historias.

"La serie narra mi propia relación con el mundo antiguo", detalló Hiddleston, quien en 1998 viajó a las ruinas de la ciudad romana, al cercano y también devastado asentamiento de Herculano y al monte Vesubio, a donde regresa ahora acompañado de arqueólogos, académicos y especialistas en desastres.

Pasiones

El protagonista de The night manager (El infiltrado) insistió en que sus estudios de los clásicos, del latín y el griego antiguo en la universidad han estado muy presentes en su entorno personal y profesional. "Es algo que he trasladado a mi vida como actor, pero no ha sido necesariamente parte de mi vida pública", reveló.

A propuesta de Hiddleston, en la serie de Marvel Loki viaja en el tiempo a la ciudad romana minutos antes del desastre, pero aunque disfrutó hablar latín, según el actor, toda la acción fue filmada en un set en Atlanta, a miles de kilómetros de la costa italiana.

Por eso, cuando NatGeo y la productora Plimsoll le propusieron desarrollar un proyecto narrativo sobre Pompeya, Hiddleston llamó a Kevin Wright para que pudieran desarrollar juntos un proyecto que incluyera referencias y guiños a 'Loki' de una forma "divertida y fluida", como una estrategia narrativa "ingeniosa" sin "llegar a saturar" el show.

"Confiamos en que la audiencia sepa reconocer la conexión", advirtió por su parte Wright, quien espera que los fanáticos del universo Marvel "disfruten estas referencias", que no solo se evidencian en el ya icónico gesto de la mano para mover el tiempo usado por el personaje, sino que "es más una conexión temática", detalló.

FUENTE: EFE

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