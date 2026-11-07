sábado 7  de  noviembre 2026
HOMENAJE

Miami Beach proclama el 4 de noviembre como el Día de Celia Cruz

Miami Beach rindió homenaje a Celia Cruz durante una ceremonia en la que también se presentó una proclama en nombre de Miami-Dade County

Fotografía cedida por Pinecrest Gardens de la cantante cubana Celia Cruz, la Reina de la salsa.

Fotografía cedida por Pinecrest Gardens de la cantante cubana Celia Cruz, la Reina de la salsa.

EFE
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- La ciudad de Miami Beach proclamó el 4 de noviembre de 2026 como el Día de Celia Cruz, en reconocimiento al legado cultural de la cantante cubana y a los lazos que mantuvo con esta localidad a lo largo de su trayectoria artística.

La distinción se dio a conocer durante una ceremonia en la que también se presentó una proclama en representación de Miami-Dade Countcomo parte de los tributos a la artista tras la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

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El video que recoge momentos de la lectura de la proclama fue colgado en el perfil en Instagram de la Fundación Celia Cruz y divulgado por la cantante Lucrecia en la red social.

Entre los funcionarios públicos que participaron estuvieron el alcalde Steven Meiner y los comisionados Laura Domínguez, Vicky López y Micky Steinberg.

Omer Pardillo, quien fuera representante y mánager de Celia Cruz, agradeció al alcalde y a los comisionados de Miami Beach por mantener viva la memoria de la intérprete. También destacó la conexión especial que la cantante tenía con la ciudad, que fue escenario de su última presentación.

“Celia tiene raíces en Miami Beach desde los años 50. Fue un lugar donde actuó muchas veces, vivió grandes momentos y siempre estuvo presente para la comunidad y para la felicidad, que era precisamente lo que transmitía con su música”, expresó Pardillo, albacea universal del legado de Celia Cruz.

Fue justamente en Miami Beach donde la Reina de la Salsa estuvo frente a su público por última vez, en el centro de convenciones en marzo de 2003, según recordó la proclama leída. Cuatro meses después sucumbió a un cáncer que apagó su voz en New Jersey, donde radicaba.

Un legado inmenso

El documento también destacó que ese momento consolidó un vínculo duradero entre la cantante y la ciudad, cuyo legado se ha mantenido vivo a través de proyectos culturales, obras de arte público y actividades comunitarias.

Asimismo, instituciones como el Bass Museum y el Wolfsonian han contribuido a divulgar su impacto artístico a través de exposiciones dedicadas a su trayectoria.

Esta no es la primera vez que Miami Beach honra a la Guarachera de Cuba. En octubre de 2023, la ciudad designó una parte de Meridian Avenue como Celia Cruz Way.

La proclama reconoce a Cruz como una de las figuras latinas más influyentes de todos los tiempos y un símbolo perdurable de la cultura cubana en el mundo. Su contribución a la música, así como su influencia en la diáspora cubana, fueron algunos de los aspectos destacados por las autoridades.

Durante sus palabras, Pardillo también agradeció a Melina Moldover, quien organiza un festival que se celebra en Miami Beach, y a la compositora Christina Fernández, a quien atribuyó haber presentado esta iniciativa ante la comisión municipal.

Con esta proclamación, Miami Beach reafirma su compromiso con la preservación de la memoria de una artista cuya voz, personalidad y emblemático grito de “¡Azúcar!” trascendieron escenarios y generaciones, convirtiéndola en una de las embajadoras más reconocidas de la música latina.

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