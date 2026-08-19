miércoles 19  de  agosto 2026
HOMENAJE

Celia Cruz recibe Premio Legado durante gala del Salón de la Fama de Compositores Latinos

La velada también reconocerá a Lupita Infante, Marti Cuevas y a Beth Matthews con premios especiales

Fotografía cedida por Pinecrest Gardens de la cantante cubana Celia Cruz, la Reina de la salsa.

Fotografía cedida por Pinecrest Gardens de la cantante cubana Celia Cruz, la Reina de la salsa.

EFE

MIAMI.- La legendaria Celia Cruz será homenajeada póstumamente con el Premio Legado, en una velada que también reconocerá a Lupita Infante con el Premio LA MUSA Elena Casals, a Marti Cuevas, fundadora de Mayimba Music, con el Premio Ralph S. Peer Publishers, y a Beth Matthews, directora ejecutiva de ASCAP, con el Premio de los Fundadores.

Por otra parte, el productor Sergio George, el colombiano Kike Santander y el peruano Gian Marco figuran entre los seis nuevos miembros que ingresarán al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, que anunció este martes su promoción de 2026.

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Completan la lista el puertorriqueño Yoel Henríquez, el mexicano Mario Quintero Lara y el español Danny Daniel.

Los artistas recibirán la distinción el próximo 14 de octubre en el teatro Flamingo de Miami, en la decimotercera edición de los premios La Musa.

Los nuevos miembros

El Salón de la Fama de los Compositores Latinos, con sede en Miami, fue creado en 2012 los compositores y productores Desmond Child y Rudy Pérez.

George, productor, arreglista y pianista, modernizó la salsa en los años noventa y produjo 'Vivir mi vida', de Marc Anthony, mientras que Santander compuso 'Let's Get Loud', popularizada por Jennifer López, y 'Arrasando', de Thalía. Gian Marco es el autor de 'Hoy', el tema que Gloria Estefan llevó al número uno de la lista latina de Billboard, y Quintero Lara, es el compositor de 'La chona', de Los Tucanes de Tijuana.

Henríquez, por su parte, firmó 'Pa' mis muchachas', que interpretaron Christina Aguilera y Becky G, entre otras canciones exitosas, y Danny Daniel es el autor de 'Por el amor de una mujer'.

FUENTE: EFE

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