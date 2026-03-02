"Celia, El Musical" reconocido como Mejor Evento Cultural Musical

MIAMI.- La organización Premios Mejor Evento reconoció recientemente la producción Celia, El Musical con el título de Mejor Evento Cultural Musical a Nivel Mundial. Este prestigioso reconocimiento destaca la calidad técnica y el valor artístico de una obra diseñada para preservar y difundir el patrimonio sonoro del Caribe en escenarios internacionales.

La distinción sitúa a esta puesta en escena como un referente de excelencia dentro de la industria del entretenimiento, subrayando su capacidad para convocar audiencias diversas en torno a la narrativa biográfica y rítmica.

El certamen Premios Mejor Evento evalúa anualmente las producciones más destacadas del sector, considerando parámetros de ejecución, impacto cultural y profesionalismo en la gestión de espectáculos.

Para esta edición, el jurado ha valorado la impecable producción de Celia, El Musical, señalando que la obra trasciende el formato de entretenimiento convencional para convertirse en un ejercicio de memoria histórica.

El galardón no solo premia el despliegue técnico del montaje, sino también su éxito en la representación de valores culturales universales y su eficacia al transmitir la pasión y el rigor artístico que definieron la carrera de la Reina de la Salsa.

Celia Cruz, figura central de este homenaje coreográfico y musical, es reconocida históricamente como una de las artistas latinoamericanas más influyentes del siglo XX.

Nacida en La Habana, Cuba, su trayectoria se caracterizó por una capacidad excepcional para internacionalizar géneros como el son montuno, la guaracha y, primordialmente, la salsa.

Más allá de su virtuosismo vocal, Cruz se consolidó como un símbolo de resiliencia y un referente de la identidad latina en el exilio, logrando derribar barreras culturales y lingüísticas a través de una presencia escénica icónica que permanece vigente en la memoria colectiva contemporánea.