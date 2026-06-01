lunes 1  de  junio 2026
MÚSICA

Céline Dion anuncia 10 nuevos conciertos en París en 2027

Estas nuevas fechas, previstas entre el 8 y el 29 de mayo, se crearon "para responder a la demanda sin precedentes de los fans", indicó su equipo

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

AFP

PARÍS.- La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes una nueva serie de 10 conciertos en París, en mayo de 2027, que se suman a los que realizará a partir del 12 de septiembre de este año en la capital francesa.

Estas nuevas fechas, previstas entre el 8 y el 29 de mayo, se crearon "para responder a la demanda sin precedentes de los fans", indicó su equipo en un comunicado.

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Muchos seguidores de la estrella canadiense no pudieron comprar entradas para uno de sus 16 conciertos en la Défense Arena, en las afueras de París, que se llevarán a cabo durante cinco semanas a partir del 12 de septiembre.

Para conseguir boletos para las nuevas fechas en 2027, se propondrán franjas horarias "a un número limitado de fans", ya inscritos en la preventa de la artista o en la de la sala de espectáculos, explicaron los organizadores.

Regreso

Dion, de 58 años, anunció a finales de marzo su regreso a los escenarios, en París, después de seis años alejada del público.

La artista tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud. Desde 2022, lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la cantante sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el Himno al amor de Édith Piaf en un final apoteósico.

Debido a su salud, la artista, ganadora de cinco Grammy, aplazó varias veces su regreso, previsto anteriormente para 2025.

FUENTE: AFP

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