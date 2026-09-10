Céline Dion, el esperado regreso de una diva incansable

En esta foto de archivo tomada el 24 de junio de 2016, la cantante canadiense Céline Dion se presenta en el escenario de la sala de conciertos AccorHotels Arena en París.

PARÍS.- La cantante canadiense Céline Dion vuelve a los escenarios tras una ausencia de más de un lustro, en un nuevo capítulo de una vida fuera de lo común, entre cuento de hadas, dolor y el amor inquebrantable del público.

Este sábado arranca la primera serie de conciertos, 16 en total, que la artista de 58 años dará en la Plenitude Arena, una inmensa sala en las afueras de París. Están previstas otras 10 fechas en mayo.

MÚSICA Céline Dion llega a Francia para esperado regreso a los escenarios

La diva llevaba más de seis años alejada del público, desde que tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.

Desde 2022 lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la cantante sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el "Himno al amor" de Édith Piaf en un final apoteósico.

Debido a su salud, Dion, ganadora de cinco Grammy y que cuenta con cerca de 260 millones de álbumes vendidos en el mundo, aplazó varias veces su regreso, previsto anteriormente para 2025.

"Estoy realmente bien, mi salud... me siento bien, me siento fuerte, canto mucho, incluso bailo un poco", dijo la cantante en marzo en sus redes sociales al anunciar sus conciertos en París.

El triunfo de "Titanic"

Dion, que tuvo momentos muy duros en su vida, siempre ha demostrado tener una gran fuerza interior.

2016 estuvo marcado por la muerte de René Angélil, su mentor, esposo y padre de sus tres hijos, y el hombre que la descubrió en su pequeña localidad natal de Charlemagne, cerca de Montreal, en el Canadá francófono.

Nacida en 1968, la benjamina de una familia modesta y numerosa --de 14 hijos-- y con una clara vena artística muestra rápidamente su talento para el canto.

Cuando tiene 12 años, su madre, apodada "Mamá Dion", envía una casete a Angélil, representante de artistas.

"Cuando oí esa voz, nunca había oído nada igual. Para mí, es la voz más bella del mundo", dirá más tarde Angélil.

Para financiar su primer álbum, el productor hipoteca su propia casa: es el comienzo de una trayectoria triunfal digna de Hollywood.

Tiempo después, ya siendo adulta, su historia de amor con "René", 26 años mayor que ella, desconcierta cuando se hace pública y copa las portadas de la prensa del corazón. Se casan por todo lo alto en 1994 y la boda, en la basílica de Notre-Dame de Montreal, es retransmitida en directo por televisión.

Tres años después, el mundo entero sucumbe a "My heart will go on", de la banda sonora de "Titanic", de James Cameron. Esta canción se convertirá en el mayor éxito de su carrera.

Francia, con la que Dion tiene un vínculo especial, la había descubierto mucho antes, en 1983, en un famoso programa de televisión.

"Llegará muy lejos (...). Recuerden bien el nombre de esta joven", dijo el presentador de la emisión, Michel Drucker.

El álbum que hizo de la mano del conocido artista galo Jean-Jacques Goldman en 1995, "D'eux", que incluye "Pour que tu m'aimes encore", es el disco en francés más vendido en el mundo, con unos 10 millones de ejemplares.

"Cuando ya no esté, pienso sinceramente que seguirá sonando y que se seguirá cantando", dijo la estrella en un documental difundido en 2025.

FUENTE: Con información de AFP