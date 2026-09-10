Conozca la lista completa de nominados a los premios Billboard 2026

Artista del Año
Bad Bunny
Fuerza Regida
Karol G
Peso Pluma
Tito Double P
Artista del Año, Debut
El De Las R’s
Emmanuel Cortes
Gael Valenzuela
Herencia de Grandes
Omar Courtz
Gira del Año
Bad Bunny
Karol G
Pitbull
Ricardo Arjona
Shakira
Artista Crossover del Año
Bruno Mars
Burna Boy
DJ Snake
Shenseea
Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
Bad Bunny
Beéle
Fuerza Regida
Karol G
Shakira
Global 200 Canción Latina del Año
El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”
“Hot Latin Song” Canción del Año
Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
Bad Bunny
Junior H
Omar Courtz
Peso Pluma
Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
Kali Uchis
Karol G
RaiNao
Rosalía
Shakira
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Herencia de Grandes
Hermanos Espinoza
Los Dos De Tamaulipas
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
Double P Records
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
Prince Royce, “I Want It That Way”
Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Canción del Año, Streaming
Emmanuel Cortes, “Amor”
Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
“Top Latin Album” del Año
Beéle, BORONDO
Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
Rosalía, LUX
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
Becky G
Kali Uchis
Karol G
Rosalía
Young Miko
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
Aventura
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Los Dos De Tamaulipas
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
Double P Records
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Warner Latina
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
Danny Ocean
Kali Uchis
Kapo
Rosalía
Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
Maná
Matisse
Morat
Rawayana
Reik
Canción “Latin Pop” del Año
Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”
Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
Maluma, “BRONCEADOR”
Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”
Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
AP Global
Interscope Capitol
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Álbum “Top Latin Pop” del Año
Becky G, Baraja Bendita
Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
Rosalía, LUX
“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
Columbia
Interscope Capitol
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Artista Tropical del Año, Solista
Carlos Vives
Jerry Rivera
Marc Anthony
Prince Royce
Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
Aventura
Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
Grupo Niche
La Sonora Dinamita
Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
Daddy Yankee, “Sonríele”
Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”
Prince Royce, “I Want It That Way”
Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
HYBE Latin America
Rimas
RMGroup
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Tropical del Año
Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
LA LOM, Live at Thalia Home
Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never
Víctor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)
“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
Concord
Sony Music Latin
The Orchard
Universal Music Enterprises
Universal Music Latin Entertainment
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Dareyes de La Sierra
Junior H
Neton Vega
Peso Pluma
Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Herencia de Grandes
Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
Emmanuel Cortes, “Amor”
Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
Afinarte
Azteca
Music VIP
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Regional Mexicano del Año
Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
Dareyes de La Sierra, Redención
Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
Oscar Maydon, Rico o Muerto
Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
Double P Records
Interscope Capitol
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
Bad Bunny
Karol G
Omar Courtz
Ozuna
Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
Baby Rasta & Gringo
Gente de Zona
Jowell & Randy
W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
Wisin & Yandel
Canción “Latin Rhythm” del Año
Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
Feid, “Se Lo Juro Mor”
J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”
Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”
W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Álbum “Top Latin Rhythm” del Año
Beéle, BORONDO
Jay Wheeler, La Voz Favorita
Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
Victor Mendivil, Tutankamon
“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
5020
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Compositor del Año
Armenta
Bad Bunny
MAG
Peso Pluma
Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Editorial del Año
Risamar Publishing, BMI
RSM Publishing, ASCAP
Street Mob ENT, BMI
Universal Music Corp., ASCAP
Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI
Productor del Año
Ernesto “Neto” Fernández
Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
MAG
Peso Pluma
Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres