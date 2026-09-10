jueves 10  de  septiembre 2026
MÚSICA

Conozca la lista completa de nominados a los premios Billboard 2026

Peso Pluma lidera las nominaciones de la entrega de premios de esta edición, seguido de cerca por Tito Double P, Fuerza Regida y Karol G

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 

AFP/Valerie Macon
Por Sofía Calvo

MIAMI.- ¡La gran noche de la música latina está cada vez más cerca! El próximo 22 de octubre, Telemundo transmitirá en vivo los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Con 47 categorías en juego, que van desde el regional mexicano hasta el pop y la música tropica, la ceremonia también entregará sus codiciados premios honorarios: Vanguardia, Trayectoria Artística y Espíritu de la Esperanza.

DIARO LAS AMÉRICAS te comparte la lista completa de nominados.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 24 de junio de 2016, la cantante canadiense Céline Dion se presenta en el escenario de la sala de conciertos AccorHotels Arena en París. 
MÚSICA

Céline Dion, el esperado regreso de una diva incansable
La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.
CINE

Rosalía negocia participación en producción de Hollywood

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut

El De Las R’s

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Global 200 Canción Latina del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”

W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Hermanos Espinoza

Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

Prince Royce, “I Want It That Way”

Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Streaming

Emmanuel Cortes, “Amor”

Fuerza Regida, “ANSIEDAD”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

“Top Latin Album” del Año

Beéle, BORONDO

Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

Rosalía, LUX

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Dos De Tamaulipas

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Kali Uchis

Kapo

Rosalía

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Maná

Matisse

Morat

Rawayana

Reik

Canción “Latin Pop” del Año

Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”

Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

Maluma, “BRONCEADOR”

Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”

Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Top Latin Pop” del Año

Becky G, Baraja Bendita

Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours

Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo

Rosalía, LUX

“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Columbia

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

Carlos Vives

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Daddy Yankee, “Sonríele”

Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”

Prince Royce, “I Want It That Way”

Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

HYBE Latin America

Rimas

RMGroup

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió

Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya

LA LOM, Live at Thalia Home

Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never

Víctor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)

“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Concord

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Dareyes de La Sierra

Junior H

Neton Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

Emmanuel Cortes, “Amor”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Music VIP

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

Dareyes de La Sierra, Redención

Junior H & Gael Valenzuela, DEPR

Oscar Maydon, Rico o Muerto

Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Bad Bunny

Karol G

Omar Courtz

Ozuna

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Baby Rasta & Gringo

Gente de Zona

Jowell & Randy

W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)

Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Feid, “Se Lo Juro Mor”

J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”

Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”

W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año

Beéle, BORONDO

Jay Wheeler, La Voz Favorita

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0

Victor Mendivil, Tutankamon

“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

5020

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

Risamar Publishing, BMI

RSM Publishing, ASCAP

Street Mob ENT, BMI

Universal Music Corp., ASCAP

Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

Ernesto “Neto” Fernández

Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Temas
Te puede interesar

Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida lideran candidaturas a los Premios Billboard

Ralph Lauren inaugura una Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles

Teatro en Miami: Pieza teatral aborda el regreso de una mujer a su pasado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretatio Marco Rubio y su esposa a su llegada a Quito, Ecuador.
GIRA

Rubio llega a Ecuador para fortalecer nexos y cooperación

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, es recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Dolores Ochoa / POOL / AFP)
MEDIDAS

EEUU designa organización terrorista a la banda ecuatoriana Los Tiguerones

Los republicanos en la Convención de Dallas, Texas.
TEXAS

Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre

Pasajeros hacen fila durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras haber sufrido daños a causa de los terremotos gemelos del 24 de junio.
AERONAÚTICA

En el principal aeropuerto de Venezuela operan 19 aerolíneas, tras habilitación por terremotos

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Te puede interesar

Calor y humedad en Miami
PRONÓSTICO

Miami afronta un jueves sofocante con sensación térmica de hasta 107 grados

Por Daniel Castropé
David A. Armstrong
SALIDA ACORDADA

Renuncia presidente de universidad católica de Miami tras investigación interna

Dibujo de la artista Jane Rosenberg en una audiencia del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda) en Nueva York. 
JUSTICIA

Cilia Flores pide a juez de EEUU detención domiciliaria en Nueva York; Fiscalía se opone

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Los republicanos en la Convención de Dallas, Texas.
TEXAS

Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre