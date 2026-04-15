miércoles 15  de  abril 2026
MÚSICA

Céline Dion enciende las sospechas sobre posible lanzamiento de canción

Sin música ni diálogo, el vídeo se apoya únicamente en los sonidos del ambiente de la ciudad, mientras aparece el texto "Céline Dion x Jean-Jacques Goldman"

La cantante canadiense Céline Dion asiste a la proyección especial en Nueva York del documental I Am: Celine Dion en el Alice Tully Hall de la ciudad de Nueva York el 17 de junio de 2024. &nbsp; &nbsp;

La cantante canadiense Céline Dion asiste a la proyección especial en Nueva York del documental "I Am: Celine Dion" en el Alice Tully Hall de la ciudad de Nueva York el 17 de junio de 2024.

 

 

AFP/Ángela Weiss

PARÍS.- La cantante Céline Dion ha publicado este martes un vídeo enigmático en sus redes sociales, de una pareja bailando abrazada en París, que apunta a una estrategia de promoción previa al lanzamiento, previsto para el viernes próximo, de un nuevo sencillo de la artista, compuesto por Jean-Jacques Goldman.

La grabación, de apenas quince segundos, muestra a una pareja joven bailando abrazada en distintos puntos emblemáticos de París, como las orillas del Sena junto al Pont Neuf, el andén del metro en la estación de Saint-Lazare y un paso de peatones frente a la Ópera Garnier.

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Sin música ni diálogo, el vídeo se apoya únicamente en los sonidos del ambiente de la ciudad, mientras aparece el texto sobreimpreso "Céline Dion x Jean-Jacques Goldman".

Céline Dion - Canción
Publicación de Céline Dion en Instagram Stories que levanta sospechas sobre posible nueva canción.

Publicación de Céline Dion en Instagram Stories que levanta sospechas sobre posible nueva canción.

Todo apunta, según diversos medios, a una estrategia de promoción previa al lanzamiento, previsto para el viernes, de un nuevo tema de la artista canadiense, compuesto por Goldman, lo que supondría el reencuentro de dos figuras clave de la música francófona, tras años alejados del foco mediático por diferentes razones.

El anuncio se produce en el contexto del esperado regreso de Céline Dion, quien recientemente aseguró encontrarse en buen estado de salud tras un periodo complicado.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre el contenido del tema ni sobre un posible nuevo álbum. En 2016, tras la muerte de su mánager y marido, René Angélil, Goldman escribió para ella Encore un soir. Otros temas creados por ella por el francés son S'il suffisait d'aimer o Pour que tu m'aimes encore, entre otros.

Regreso a los escenarios

La estrella canadiense tiene previsto ofrecer dieciséis conciertos para su gran retorno al escenario el próximo otoño en París, en el pabellón La Défense Arena, que tiene una capacidad total modulable de hasta 45.000 espectadores.

Los conciertos se desarrollarán entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre.

Su última actuación pública había sido precisamente en la capital francesa, en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde interpretó 'Hymne à l’amour', de Edith Piaf, desde lo alto de la torre Eiffel.

Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa el síndrome de la persona rígida (SPR) que padece, lo que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

FUENTE: EFE

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