domingo 5  de  abril 2026
MÚSICA

Preventa para conciertos de Céline Dion supera los nueve millones de inscritos

Dion ofrecerá diez conciertos entre EL 12 de septiembre y el 14 de octubre, en el pabellón La Défense Arena, que una tiene capacidad para 40.000 espectadores

La cantante canadiense Céline Dion asiste a la proyección especial en Nueva York del documental I Am: Celine Dion en el Alice Tully Hall de la ciudad de Nueva York el 17 de junio de 2024. &nbsp; &nbsp;

La cantante canadiense Céline Dion asiste a la proyección especial en Nueva York del documental "I Am: Celine Dion" en el Alice Tully Hall de la ciudad de Nueva York el 17 de junio de 2024.

 

 

AFP/Ángela Weiss

PARÍS.- Las preventas para los conciertos del retorno de Céline Dion a los escenarios, que tendrá lugar en París en otoño con diez recitales, alcanzaron los nueve millones de inscritos, según cifras divulgadas por la prensa local.

Los distintos sistemas de preventa, que darán acceso a la compra de entradas la próxima semana a los inscritos que tengan la suerte recibir códigos que van a ser sorteados, se abrieron inmediatamente después de que la estrella canadiense, que padece una rara enfermedad neurológica incurable, anunciase su regreso en un vídeo en Instagram la semana pasada.

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Hasta el jueves pasado, fecha en la que terminó el plazo para apuntarse, se registraron nueve millones de inscripciones, según datos recopilados por el diario Le Parisien, que este domingo destaca este hito en su portada.

La organización, sin embargo, no ha hecho oficialmente comunicaciones sobre la cifra de peticiones. Para quien no consiga el código, la venta general de entradas será el 10 de abril.

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Conciertos

Dion ofrecerá los diez conciertos entre 12 de septiembre y el 14 de octubre, en el pabellón La Défense Arena, que una tiene capacidad total de unos 40.000 espectadores.

"Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada. Por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo estoy agradecida a todos vosotros. No puedo esperar a veros de nuevo", expresó Dion en su mensaje el lunes -fecha, además, de su 58 cumpleñaños- para confirmar su retorno.

Era casi un secreto a voces en París, donde desde la semana pasada habían empezado a aparecer misteriosos carteles con títulos de sus canciones.

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Salud

Su última actuación pública había sido precisamente en la capital francesa, en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde interpretó Hymne à l’amour, de Edith Piaf, desde lo alto de la torre Eiffel.

Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa el síndrome de la persona rígida (SPR) que padece, lo que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

La ganadora de dos Óscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar- y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Los entresijos de esa lucha los mostró en 2024 en el documental I am Céline Dion.

El SPR, sobre el que hay muy poca investigación científica, es una enfermedad que padecen muy pocas personas en el mundo y que provoca que, con el paso del tiempo, los pies y las manos se vuelvan rígidos, hasta el punto de no poder moverlos.

Su último gran concierto en solitario fue en la primavera de 2020, en Nueva York, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de covid-19 y que después no pudo ser retomada por los problemas de salud de Dion.

FUENTE: EFE

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