martes 7  de  abril 2026
MÚSICA

Céline Dion añade seis fechas a conciertos en París

Según la prensa francesa, para las distintas preventas se registraron un total de 9 millones de inscripciones

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

AFP

PARÍS.- La estrella canadiense Céline Dion anunció este martes que añadirá seis fechas suplementarias a los diez conciertos que ya había anunciado para su gran retorno al escenario el próximo otoño en París, ante el gran interés generado, que se ha traducido en millones de inscripciones para la preventa de entradas.

En total serán dieciséis conciertos en el pabellón La Défense Arena, que tiene una capacidad total modulable de hasta 45.000 espectadores, con un planteamiento "inédito", especialmente imaginado para la ocasión, según indicó la organización de los recitales en un comunicado.

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Según la prensa francesa, para las distintas preventas -que permitirán acceder a la compra de las primeras entradas la próxima semana, pero solo a los afortunados que reciban un código por sorteo- se registraron un total de 9 millones de inscripciones.

La venta general tendrá lugar a partir del 10 de abril y los conciertos se desarrollarán entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre.

"Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada. Por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo estoy agradecida a todos vosotros. No puedo esperar a veros de nuevo", expresó Dion en su mensaje el 30 de marzo -fecha, además, de su 58 cumpleaños- para confirmar su retorno.

Salud

Era casi un secreto a voces en París, donde la semana anterior habían empezado a aparecer misteriosos carteles con títulos de sus canciones.

Su última actuación pública había sido precisamente en la capital francesa, en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde interpretó 'Hymne à l’amour', de Edith Piaf, desde lo alto de la torre Eiffel.

Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa el síndrome de la persona rígida (SPR) que padece, lo que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

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La ganadora de dos Oscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar- y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Los entresijos de esa lucha los mostró en 2024 en el documental I am Céline Dion.

El SPR, sobre el que hay muy poca investigación científica, es una enfermedad que padecen muy pocas personas en el mundo y que provoca que, con el paso del tiempo, los pies y las manos se vuelvan rígidos, hasta el punto de no poder moverlos.

Su último gran concierto en solitario fue en la primavera de 2020, en Nueva York, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de covid-19 y que después no pudo ser retomada por los problemas de salud de Dion.

FUENTE: AFP

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