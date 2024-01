Céline Dion expone los retos de su salud en documental de Amazon Prime

El material busca exponer el reto que ha implicado en la cantante de 55 años la enfermedad, a través de una mirada íntima en su vida personal y profesional.

"Desde visitar su vestuario de gira de alta costura y sus efectos personales hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca antes vista de una megaestrella mundial. Una carta de amor emotiva, enérgica y poética a la música. I Am: Céline Dion captura más de un año de filmación mientras la legendaria cantante navega en su viaje hacia una vida abierta y auténtica en medio de la enfermedad", reseña la sinopsis del documental.

Asimismo, a través de un comunicado, Dion compartió su objetivo con este material.

"Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina. A medida que continúa el camino hacia la reanudación de mi carrera como actriz, me he dado cuenta de lo mucho que he echado de menos poder ver a mis fans", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celine Dion (@celinedion)

Agregó que su intención no es más que poder crear conciencia sobre la enfermedad que hoy la aqueja.

"Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conciencia sobre esta afección poco conocida y para ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico".

Hasta los momentos se desconoce la fecha de estreno.

Hace un mes, la hermana de la intérprete canadiense, Claudette Dion, contó al medio 7 Jours cuál es el estado actual de la artista. "Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos", develó Claudette, quien también es cantante.

"Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado?, no lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho", manifestó Claudette Dion sobre si Dion podrá regresar a la música en el futuro.