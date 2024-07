Céline Dion se pronuncia tras aparición en ceremonia inaugural de París 2024

La canadiense —quien mantiene un fuerte vínculo con Francia— dijo en las últimas entrevistas que ha concedido, así como en su documental I am: Céline Dion, de Prime Video, que su objetivo era volver a cantarle a su público, pues la música tiene un gran significado en su vida.

Bajo las luces de la icónica torre que iluminaban la especial noche parisina, Céline apareció luciendo un vestido largo de seda blanco con incrustaciones de perlas brillantes y lentejuelas. El traje, de cuello tortuga con mangas largas y una amplia cola, fue diseñado por Maria Grazia Chiuri de la casa Dior.

Esta es la segunda aparición de la cantante en una cita olímpica, pues en los Juegos de Atlanta de 1996 interpretó The Power of the Dream.

Mensaje

La aparición de la artista nunca fue confirmada por los organizadores de la ceremonia, por lo que Céline no publicó nada referente a los Juegos Olímpicos hasta finalizar el acto.

"¡Me siento honrado de haber actuado esta noche, para la ceremonia de apertura de París 2024, y tan lleno de alegría de estar de vuelta en una de mis ciudades favoritas!", con estas palabras inició el escrito para celebrar que pudo compartir nuevamente su voz con el mundo.

Sin embargo, no quiso ser el centro de atención, por lo que el resto de su mensaje estuvo dedicado a los atletas que compiten en la cita deportiva más importante.

"Estoy muy feliz de celebrar a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia. Todos ustedes han estado tan concentrados en su sueño, y si se llevan o no una medalla a casa, ¡espero que estar aquí signifique que se ha hecho realidad para ustedes! Todos deberían estar tan orgullosos, sabemos lo duro que han trabajado para ser los mejores de los mejores. Manténganse concentrados, sigan adelante... ¡Mi corazón está con ustedes!", concluyó.

Aunque no se ha confirmado que esta presentación sea el inicio de una posible reanudación de su gira, Céline Dion sí ha demostrado que su constancia y deseo por vencer la enfermedad autoinmune que padece le ha permitido poco a poco retomar su estilo de vida.